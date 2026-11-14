ETV Bharat / technology

OpenAI ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ChatGPT Wallet: ଏଣିକି ବିନା କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ AI ଏଜେଣ୍ଟ

ଓପନଏଆଇ ନୂଆ ChatGPT Wallet ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା AI ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ନଦେଖି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଣାକିଣିରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

OPENAI CHATGPT WALLET AI SHOPPING AGENTS ଚାଟଜିପିଟି ୱାଲେଟ୍ OPENAI CHATGPT ChatGPT Pro ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ
OpenAI ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ChatGPT Wallet, ଏଣିକି ବିନା କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ AI ଏଜେଣ୍ଟ (ଫଟୋ: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓପନଏଆଇ (OpenAI) 'ଚାଟଜିପିଟି ୱାଲେଟ୍' ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏପରି ୱାଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ନଦେଖି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଣାକିଣିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବେ । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 1.2 ବିଲିୟନ ଲୋକ ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ଓ ଦାମ୍ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କିଣାକିଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ କିପରି କାମ କରେ ଏହି ୱାଲେଟ୍:

ଏହି ୱାଲେଟକୁ American Express, Mastercard ଏବଂ Visa ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ChatGPTରେ ଥିବା ଓପନଏଆଇର ଅଟୋନୋମସ୍ AI ଏଜେଣ୍ଟ 'Dots' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାର 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ChatGPT Pro ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୟୁଜର ଥରେ କାର୍ଡ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର ସାମଗ୍ରୀ, ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଛାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ Face ID କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ । ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ଟୋକେନ୍ ତିଆରି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା AI ଏଜେଣ୍ଟ କେବେ ବି ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଜେମିନି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍: ମିଳିବ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା:

ଓପନଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ କାର୍ଡର ରିୱାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପୂର୍ବଭଳି ପାଇବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁଜରମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଣାକିଣି ଦାୟିତ୍ୱ AI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ । ଏଜେଣ୍ଟ ସପିଂ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓପନଏଆଇ ଏକ 'କମର୍ସ ପ୍ଲେବୁକ୍' ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଲିକା ଅପଲୋଡ୍ କରିବା, Web Bot Auth ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବା, Forter, Riskified, Stripe ଭଳି ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ଠକେଇ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ଲଗଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଉଟେଜ୍ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସେବା

TAGGED:

OPENAI CHATGPT WALLET
AI SHOPPING AGENTS
ଚାଟଜିପିଟି ୱାଲେଟ୍
OPENAI CHATGPT
CHATGPT PRO ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.