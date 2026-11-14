OpenAI ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ChatGPT Wallet: ଏଣିକି ବିନା କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ AI ଏଜେଣ୍ଟ
ଓପନଏଆଇ ନୂଆ ChatGPT Wallet ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା AI ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ନଦେଖି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଣାକିଣିରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।
Published : November 14, 2026 at 5:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓପନଏଆଇ (OpenAI) 'ଚାଟଜିପିଟି ୱାଲେଟ୍' ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏପରି ୱାଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ନଦେଖି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଣାକିଣିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବେ । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 1.2 ବିଲିୟନ ଲୋକ ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ଓ ଦାମ୍ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କିଣାକିଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ କିପରି କାମ କରେ ଏହି ୱାଲେଟ୍:
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
ଏହି ୱାଲେଟକୁ American Express, Mastercard ଏବଂ Visa ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ChatGPTରେ ଥିବା ଓପନଏଆଇର ଅଟୋନୋମସ୍ AI ଏଜେଣ୍ଟ 'Dots' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାର 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ChatGPT Pro ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୟୁଜର ଥରେ କାର୍ଡ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର ସାମଗ୍ରୀ, ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଛାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ Face ID କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ । ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ଟୋକେନ୍ ତିଆରି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା AI ଏଜେଣ୍ଟ କେବେ ବି ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା:
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
ଓପନଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ କାର୍ଡର ରିୱାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପୂର୍ବଭଳି ପାଇବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁଜରମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଣାକିଣି ଦାୟିତ୍ୱ AI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ । ଏଜେଣ୍ଟ ସପିଂ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓପନଏଆଇ ଏକ 'କମର୍ସ ପ୍ଲେବୁକ୍' ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଲିକା ଅପଲୋଡ୍ କରିବା, Web Bot Auth ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବା, Forter, Riskified, Stripe ଭଳି ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ଠକେଇ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ଲଗଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଇଛି ।