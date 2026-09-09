OpenAI ଲଞ୍ଚ କଲା ChatGPT Images 2.5: 50% କମିଲା ସମୟ, ସାଧାରଣ ଡ୍ରଇଂରୁ ଏବେ AI ବନେଇବ ସୁପର-କ୍ଲିଅର୍ ଫଟୋ!
ଓପନଏଆଇ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ପାଇଁ ChatGPT Images 2.5 ନୂଆ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କେଚ୍ ଟୁଲ୍ ସହ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଏଡିଟିଂ ଫିଚର୍ସ ମିଳୁଛି ।
Published : September 9, 2026 at 8:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଫଟୋ ଜେନେରେସନ୍ କୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ‘ChatGPT Images 2.5’ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁପର-କ୍ଲିଅର୍ ଏବଂ ସାଫ୍ ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡେଲିଭର୍ କରିଥାଏ । ଓପନଏଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର୍ସମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 3 billionରୁ ଅଧିକ ପିକ୍ଚର୍ସ ChatGPT Images ଏବଂ GPT-Image ମଡେଲ୍ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପିଆଇ (API) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ଅଣାଯାଇଛି ।
ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ 50% ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍:
ଏହି ନୂତନ ChatGPT Images 2.5 ମଡେଲ୍ ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଉଭୟ ଫ୍ରି ଏବଂ ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ChatGPT Work ଏବଂ Codex ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଚର୍ ଏକାସଙ୍ଗେ ଡେସ୍କଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ତିନୋଟିଯାକ ପ୍ରାଟଫର୍ମରେ ଆସିଛି ।
ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, Images 2.5 ରେ ଲାଇଟିଂ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର୍ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରେଫରେନ୍ସ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ ଟପିକ୍ କୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖେ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ Images 2.0 ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ସଂସ୍କରଣରେ ଫଟୋ ତିଆରି ହେବାର ସମୟ ସିଧାସଳଖ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇଛି|
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ Sketch ଟୁଲ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ:
ଓପନଏଆଇ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ କିଛି ଦମଦାର ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ହେଉଛି ‘Sketch’ ଟୁଲ୍ । ଏବେ ୟୁଜର୍ସ ସିଧାସଳଖ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ଭିତରେ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଡ୍ରଇଂ, ଡୁଡଲ୍ କିମ୍ବା ରୁମ୍ ର ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଚାଟ୍ଜିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସାଧାରଣ ସ୍କେଚ୍ କୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲୁକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଫ୍ଲାୟର ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ଫଟୋ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଜ ମୁତାବକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମ୍ପଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରିପାରିବେ ।
Make your images look jusssttttt right.— ChatGPT (@ChatGPT) September 8, 2026
ChatGPT Images 2.5 is here with sharper details, faster generation, more precise editing, and new tools for creating and sharing. pic.twitter.com/YNZNElVVdd
ଏହାର ଫୋକସଡ୍ ଏଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଭାବେ କାମ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫଟୋର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବଦଳାଇବାକୁ କହିବେ, କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ବଦଳିବ ଏବଂ ବାକି ଫଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ଲମ୍ବା ଚାଟିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର ଡିଟେଲିଂ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ । ଏହା କମ୍ପଲେକ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁକ୍ସନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରେ|
ଡେଭଲପର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ୍:
ChatGPT Images 2.5—faster, sharper, smarter, with better tools for creating whatever you can dream of.— OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026
- Faster image generation to keep your ideas flowing
- Improved fidelity for more natural, recognizable images
- Consistent details across multiple edits
- Comment-based… pic.twitter.com/SjHITKJUSV
ଓପନଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭଲପର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ API ଉପରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ‘GPT-Image 2.5 Flare’ ଏବଂ ‘GPT-Image 2.5 Sunburst’ ସାମିଲ ରହିଛି । ‘Flare’ ମଡେଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଟ୍, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ‘Sunburst’ ମଡେଲ୍ ବହୁତ ଜଟିଳ ଓ ଡିଟେଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିସିଜନ ବା ସଠିକତା ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।