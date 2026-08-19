ଆସିଲା ChatGPT for Teens, ବାପାମା’ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବ OpenAIର ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ OpenAI, 13 ରୁ 17 ବର୍ଷର କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ChatGPTରେ ChatGPT for Teens ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
Published : August 19, 2026 at 3:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ଆସିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ (Open AI) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ 13ରୁ 17 ବର୍ଷର କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ 'ChatGPT for Teens' ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ବିଗତ ଦିନର ଏଆଇ ଚାଟ୍ବଟ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପିଲା ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇବା ସହ କେତକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମାନ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓପନଏଆଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ଉପରେ ସମାନ ଗୁଗୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାଠପଢ଼ାର ଶର୍ଟକଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବ ‘ଷ୍ଟଡି ମୋଡ୍’:
ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚାଟ୍ଜିପିଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଖାସ୍ ‘ଷ୍ଟଡି ମୋଡ୍’ (Study Mode) ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ମୋଡ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେପରି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ । ଓପନଏଆଇ ଏହାର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ନିଜ ହୋମୱାର୍କ ପାଇଁ ଶର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜୁଥିବା ସିଷ୍ଟମ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ତେବେ ଚାଟ୍ବଟ୍ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟଡି ମୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ପଠାଇଦିଏ । ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୁଇଜ୍ (Quiz) ଏବଂ ଲର୍ନିଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଭଳି କେତେକ ଉପଯୋଗୀ ଟୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ବାପାମା’ଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ମିଳିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍:
ଏହି ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଓପନଏଆଇ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Under-18’ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ-ହାର୍ମ (ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା), ହିଂସା, ଇଟିଂ ଡିସଅର୍ଡର, ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ସଂବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ସେଫଗାର୍ଡସ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ ରହିବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାପାମା’ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (Parental Controls) ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାପାମା’ମାନେ ସହଜରେ ସେଟିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ । ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏବଂ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆୱାର୍ସ (Quiet Hours) ସେଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଓପନଏଆଇ ଏଥିପାଇଁ CodeAI ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି । ତେବେ ଟିନଏଜର୍ସମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମକୁ ବାଏପାସ୍ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ ।