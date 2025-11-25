ETV Bharat / technology

ସପିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେବା ସହ ଗାଇଡ୍‌ କରିବ ChatGPT; ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର

ଏଣିକି ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍‌ ଚାଟଜିପିଟିରେ ସପିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ପାଇପାରିବେ । କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍‌ କରିବ ଏହି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍‌ । କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ...

Shopping research in ChatGPT
Shopping research in ChatGPT (Image Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍‌ ChatGPTରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି 'ସପିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ' । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସପିଂ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ୟୁଜର କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଚାଟଜିପିଟି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ୱେବସାଇଟ୍‌ ବ୍ରାଉଜ୍‌ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସପିଂ ଗାଇଡ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏକ ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ, ଓପନଏଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଧାରରେ ଏକ ପର୍ସନାଲାଇଜଡ୍‌ ଗାଇଡ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଯଦିଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ChatGPTକୁ ସପିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେପରିକି କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଆସିଥିବା ନୂଆ 'ସପିଂ ଗବେଷଣା' ଫିଚର ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଗଭୀର ତୁଳନା ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

କେଉଁ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୂଆ ଫିଚର ?

ଓପନଏଆଇ କହିଛି ଯେ ଏବେ ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍‌ରେ ମାଗଣା, ଗୋ, ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ Pro ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଫିଚର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍‌ରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ପ୍ରାୟ ଅସୀମିତ ବ୍ୟବହାର" ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି । ChatGPT Pulseରେ ମଧ୍ୟ ସପିଂ ଗବେଷଣା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ Pro ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଏକ ଫିଚର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରେତା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ ।

Shopping Research ଫିଚର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?

ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଚାଟଜିପିଟିକୁ ସପିଂ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍‌ ସପିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଟେକ୍ସଟ୍ ବାର୍ ତଳେ ଥିବା '+' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 'ସପିଂ ଗବେଷଣା' ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ChatGPT ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମତାମତ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଉପଭୋକ୍ତା AI ଚାଟବଟ୍‌କୁ "ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ" କିମ୍ବା "ଏହା ପରି ଅଧିକ" ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଇବା ଭଳି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ । ଓପନଆଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜର ମେମୋରୀ ଫିଚରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ, ତେବେ ସପିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ ।

ଆପଣ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ, ଚାଟବଟ୍‌ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଇଡ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେପରିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟ ବିଭେଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଦି । ଏପରିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଉପରେ ୟୁଜର କ୍ଲିକ୍‌ କରି ସିଧାସଳଖ ଉକ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ChatGPT ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍ସ କଣ ? କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତୁ

