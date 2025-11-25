ସପିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେବା ସହ ଗାଇଡ୍ କରିବ ChatGPT; ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର
ଏଣିକି ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ ଚାଟଜିପିଟିରେ ସପିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ପାଇପାରିବେ । କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ ଏହି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ । କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 25, 2025 at 2:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ ChatGPTରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି 'ସପିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ' । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସପିଂ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ୟୁଜର କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଚାଟଜିପିଟି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସପିଂ ଗାଇଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, ଓପନଏଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଧାରରେ ଏକ ପର୍ସନାଲାଇଜଡ୍ ଗାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଯଦିଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ChatGPTକୁ ସପିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେପରିକି କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଆସିଥିବା ନୂଆ 'ସପିଂ ଗବେଷଣା' ଫିଚର ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଗଭୀର ତୁଳନା ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
Rollout complete! https://t.co/iVmbWPF0tV— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025
କେଉଁ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୂଆ ଫିଚର ?
ଓପନଏଆଇ କହିଛି ଯେ ଏବେ ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ରେ ମାଗଣା, ଗୋ, ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ Pro ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଫିଚର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ପ୍ରାୟ ଅସୀମିତ ବ୍ୟବହାର" ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି । ChatGPT Pulseରେ ମଧ୍ୟ ସପିଂ ଗବେଷଣା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ Pro ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଏକ ଫିଚର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରେତା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ ।
Shopping Research ଫିଚର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଚାଟଜିପିଟିକୁ ସପିଂ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ସପିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଟେକ୍ସଟ୍ ବାର୍ ତଳେ ଥିବା '+' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 'ସପିଂ ଗବେଷଣା' ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ChatGPT ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମତାମତ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଉପଭୋକ୍ତା AI ଚାଟବଟ୍କୁ "ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ" କିମ୍ବା "ଏହା ପରି ଅଧିକ" ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଇବା ଭଳି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ । ଓପନଆଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜର ମେମୋରୀ ଫିଚରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ, ତେବେ ସପିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ ।
ଆପଣ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ, ଚାଟବଟ୍ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେପରିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟ ବିଭେଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଦି । ଏପରିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଉପରେ ୟୁଜର କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଉକ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣିପାରିବେ ।
