OpenAIକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଅଟକିଲା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ GPT-5.6, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଓପନଏଆଇ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଜର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ସିରିଜ୍ GPT-5.6 ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି ।
Published : June 27, 2026 at 10:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚାଟ୍ଜିପିଟି (ChatGPT) ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଜଣାଇଛି ଯେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସିରିଜ୍ GPT-5.6ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଜେନେରେସନ୍ ଲାଇନଅପ୍ରେ ମୋଟ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ Sol, Terra ଏବଂ Luna ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ Sol ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ । ସେହିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ Terra ଏବଂ ହାଇ-ଭଲ୍ୟୁମ୍ କାମକୁ ଦ୍ରୁତ ଓ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ Luna ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାର୍ଟନର୍ସ ହିଁ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ।
Introducing a limited preview of GPT-5.6 Sol, our next generation frontier model, as well as GPT-5.6 Terra, a balanced model for efficient, everyday work, and GPT-5.6 Luna, a fast and affordable model for high-volume work.https://t.co/OoM83SyISN— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ (Anthropic) କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ୍ Fable 5 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହିପରି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍ ବଜାରରୁ ଫେରସ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଓପନଏଆଇର ଅସନ୍ତୋଷ:
Good new first: Sol is a smart, efficient, and a significant step forward. It is the same price as GPT-5.5. Also launching in the GPT-5.6 family is Terra, with 5.5-level performance at half the price.— Sam Altman (@sama) June 26, 2026
Bad news: at the request of the US government, it is launching today in…
ଓପନଏଆଇ ନିଜର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହିଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଡେଭେଲପର୍ସ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଟୁଲ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନଥିବ, ତେବେ ଲଞ୍ଚିଂରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଚୀନ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଆଇ ରେସ୍ରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ।
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଡେଲ୍ Solରେ 'ମାକ୍ସ' ରିଜନିଂ ମୋଡ୍ ଏବଂ 'ଅଲ୍ଟ୍ରା ମୋଡ୍' ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ କଠିନ କୋଡିଂ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବ୍-ଏଜେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରେ । ଓପନଏଆଇର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଡିଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମାମଲାରେ Sol ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀର ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ସିରିଜ୍ ଭିତରେ ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡରେଲ୍ସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଟର ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଡେଲ୍ର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ବା କୋର୍ ବିହେଭିୟର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମଡେଲ୍ Solର ପ୍ରତି ମିଲିୟନ ଇନପୁଟ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ଦାମ୍ 5 ଡଲାର ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 30 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମଡେଲ୍ Terraର ଦାମ୍ ଏହାର ଠିକ୍ ଅଧା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଭେରିଏଣ୍ଟ Luna ର ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମଶଃ 1 ଡଲାର ଏବଂ 6 ଡଲାର ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କ୍ୟାସିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବାର୍ ବାର୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଭ୍ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।