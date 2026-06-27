ETV Bharat / technology

OpenAIକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଅଟକିଲା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ GPT-5.6, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଓପନଏଆଇ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଜର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ସିରିଜ୍ GPT-5.6 ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି ।

Sol is the company's most prominent and flagship AI model.
Sol ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ । (Image Credit: OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି (ChatGPT) ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଜଣାଇଛି ଯେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସିରିଜ୍ GPT-5.6ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଜେନେରେସନ୍ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ମୋଟ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ Sol, Terra ଏବଂ Luna ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ Sol ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ । ସେହିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ Terra ଏବଂ ହାଇ-ଭଲ୍ୟୁମ୍ କାମକୁ ଦ୍ରୁତ ଓ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ Luna ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାର୍ଟନର୍ସ ହିଁ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ।

ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ (Anthropic) କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ୍ Fable 5 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହିପରି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍ ବଜାରରୁ ଫେରସ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଓପନଏଆଇର ଅସନ୍ତୋଷ:

ଓପନଏଆଇ ନିଜର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହିଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଡେଭେଲପର୍ସ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଟୁଲ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ନଥିବ, ତେବେ ଲଞ୍ଚିଂରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଚୀନ୍‌କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଆଇ ରେସ୍‌ରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ।

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ:

କୋଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ OpenAI ର ନୂଆ GPT-5.6 Sol ସୃଷ୍ଟି କଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଏହା 'Terminal-Bench 2.1' ଟେଷ୍ଟରେ କମାଣ୍ଡ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, କ୍ରମାଗତ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଟୁଲ୍ସର ସଫଳ ସହ-ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
କୋଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ OpenAI ର ନୂଆ GPT-5.6 Sol ସୃଷ୍ଟି କଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଏହା 'Terminal-Bench 2.1' ଟେଷ୍ଟରେ କମାଣ୍ଡ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, କ୍ରମାଗତ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଟୁଲ୍ସର ସଫଳ ସହ-ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। (Image Credit: OpenAI)

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ମଡେଲ୍ Solରେ 'ମାକ୍ସ' ରିଜନିଂ ମୋଡ୍ ଏବଂ 'ଅଲ୍ଟ୍ରା ମୋଡ୍' ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ କଠିନ କୋଡିଂ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବ୍-ଏଜେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରେ । ଓପନଏଆଇର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଡିଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମାମଲାରେ Sol ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀର ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ସିରିଜ୍ ଭିତରେ ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡରେଲ୍ସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଟର ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ବା କୋର୍ ବିହେଭିୟର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ।

In the ExploitBench² test, GPT-5.6 Sol performs just as well as Mythos Preview, while using only one-third of the tokens.
ExploitBench² ପରୀକ୍ଷାରେ, GPT-5.6 Sol କେବଳ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଟୋକନ ବ୍ୟବହାର କରି Mythos Preview ପରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। (Image Credit: OpenAI)

ଏହି ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମଡେଲ୍ Solର ପ୍ରତି ମିଲିୟନ ଇନପୁଟ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ଦାମ୍ 5 ଡଲାର ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 30 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମଡେଲ୍ Terraର ଦାମ୍ ଏହାର ଠିକ୍ ଅଧା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଭେରିଏଣ୍ଟ Luna ର ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମଶଃ 1 ଡଲାର ଏବଂ 6 ଡଲାର ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କ୍ୟାସିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବାର୍ ବାର୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଭ୍ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଆସିଲା ଡବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍‌, ହଟିଗଲା ଡିସଲାଇକ୍ ବଟନ୍

ଏବେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ଷ୍ଟକ୍ ଡାଟା ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Google Financeର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! 41% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ BMW X6 M60i xDrive, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

OPENAI SOL MODEL
AI GOVERNMENT RESTRICTIONS
CHATGPT NEW AI MODEL
ଓପନଏଆଇ GPT 5 6
OPENAI GPT 5 6 RELEASE PAUSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.