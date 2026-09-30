ଓପନଏଆଇ ଲଞ୍ଚ କଲା ‘Dots’ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ, 24 ଘଣ୍ଟା କରିବ କାମ
ଓପନଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ GPT-6 Astra ମଡେଲ ଆଧାରିତ 'Dots' ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ।
Published : September 30, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣି ଓପନଏଆଇ ସେପ୍ଟମ୍ବର 29ରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'ଡଟ୍ସ' (Dots) ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କୌଣସି ଆଦେଶର ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିଚାଲିବ । ଏହା କେବଳ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ନିଜ ଆଡୁ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହି ଅଲୱେଜ୍-ଅନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ GPT-6 Astra ଉପରେ ରନ୍ କରୁଛି ।
କ୍ଲାଉଡ୍ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଆପ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି:
Introducing dots, powered by GPT-6 Astra.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
Remarkably capable, always-on agents built to handle everything. pic.twitter.com/inY5BZj3Kz
ପ୍ରତ୍ୟେକ ‘ଡଟ୍’ର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଉଜର ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ର ହାର୍ଡୱେର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ କରି ଏହାର କାମ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ୟୁଜର୍ସ ପରମିଶନ ଦେଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ଲଗଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇ କାମ କରିପାରିବ । ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ‘ଡଟ୍’ ଏକାସଙ୍ଗେ ଏକାଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚାଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ର ଡେସ୍କଟପ୍, ୱେବ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବଏସ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରି ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ଲାକ୍ ଓ ଟିମ୍ସ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ Dotsର ଟେକନିକ୍ ବ୍ୟବହାର:
Dots are here!— Sam Altman (@sama) September 29, 2026
A new way to use AI that works 24/7 for you; get more of your time and attention back to work at a higher level.https://t.co/Kp4fPSGUTT
ଓପନଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି Dot କଷ୍ଟମର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଗ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ସହ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ରି-ଆନାଲିସିସ୍ କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରର ଗ୍ରାଫ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବ । ସେହିପରି ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଅଲଗା କରିବା, ଶୋ-ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି କାମ ଏହା ବିନା କୌଣସି ମାନବୀୟ ସାହାରାରେ କରିପାରିବ । ଏପରିକି ଓପନଏଆଇ କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲାକ୍ ମୋନିଟରିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
Your dot is ready to meet you. pic.twitter.com/HyC9ZAztOm— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହିବ । ୟୁଜର୍ସ ଲୋକାଲ କନେକ୍ସନ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲୋକାଲ ସିଷ୍ଟମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇ ରହିବ । ୱେବସାଇଟ୍ ଲଗଇନ୍ ପାଇଁ ସେଭ୍ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନାହିଁ । ୟୁଜର୍ସ ଇନଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ରିଡ୍-ଅନଲି ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରୋଏକ୍ଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାଇବା ଭଳି କ୍ରିଟିକାଲ ଟାସ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମାନୁଆଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୋଲଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ପ୍ରୋ ଏବଂ ବିଜନେସ ପ୍ରିମିୟମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ମାସ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାସ୍କ ଏଲାଉନ୍ସ ମିଳୁଛି । ବଜାରରେ ଏହି ଚିପ୍ ମେଟାର ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'Muse' କୁ ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ଦେବ ।