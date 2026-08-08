ETV Bharat / technology

ନିଜେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିବ OpenAIର ନୂଆ ରୋବୋଟ୍: ଭୟଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ କମ୍ପାନୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ଓପନଏଆଇ ନିଜର ଆଗାମୀ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍ Astraର ଭୟଙ୍କର ସାଇବର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।

OpenAI
OpenAI (Image Credit: AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ OpenAIର ନୂଆ ମଡେଲ ଏକ ବଡ଼ ସେନସେସନ ସାଜିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଗାମୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ 'Astra' ର ଏଜେଣ୍ଟିକ କୋଡିଂ ଏବଂ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷମତାର ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ମଡେଲର ହାଇ-ଟେକ୍ ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖାରଜ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଫ୍ରେମୱର୍କ' ର 'କ୍ରିଟିକାଲ୍' ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୀମା ବା ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଓପନଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହି ମଡେଲର ସାଇବର କାମ କରିବା ଶକ୍ତିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଡାଟା ସେୟାର କରିଛି ।

କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କ୍ଷମତା:

କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ 'କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି' ସୀମାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନା କୌଣସି ମାନବ ସହାୟତାରେ ଅସଲ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଘାତିକ 'ଜିରୋ-ଡେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ସ' ର ସନ୍ଧାନ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ । ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଯେ, ଏହି ମଡେଲ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଟାସ୍କ ଆଧାରରେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବ । ଓପନଏଆଇ ସଫା ସଫା ଜଣାଇଛି ଯେ Astra ଏକ ଆଗାମୀ ମଡେଲ ଏବଂ Hugging Faceର ସାଇବର ଗଡ଼ବଡ଼ି ମାମଲାରେ ଏହାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରହିଛି ଯେ, ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ କମ୍ପାନୀ ଓହରି ପାରୁନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓ କଟକଣା:

ଏହି ଗୁରୁତର ବିପଦକୁ ଦେଖି OpenAI ପକ୍ଷରୁ Astra ମଡେଲର ସେଫଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟେଷ୍ଟିଂର ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ମଡେଲ ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଟୂଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ମଡେଲ୍ ୱେଟ୍ସର ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷା, ହେଭି ଏନକ୍ରିପ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ମନିଟରିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୟାଣ୍ଡବକ୍ସ (Sandbox) ମଧ୍ୟରେ ଚଲାଇବା ସୁବିଧା ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି । ଓପନଏଆଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ Astraର ସେହି ସବୁ ଭିତରର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ପୂରଣ କରୁ ନଥିଲା ।

ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ମନିଟରିଂ ଓ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ:

ଏହି ମଡେଲର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ରିସ୍କ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ' ଲାଗୁ କରିଛି । ଏହି ଚମତ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଆଇ ର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନଜର ଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ । ଓପନଏଆଇ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଆଇଓଟି ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି ଏହି Astraର ଶକ୍ତିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଏହି 'ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଫ୍ରେମୱର୍କ' ପୂର୍ବରୁ ବାୟୋଲୋଜି ଭଳି ହାଇ-ରିସ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳ ଭାବେ କାମ କରିସାରିଛି । ଓପନଏଆଇ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସାଇବର ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଡେଭେଲପର ମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜି ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯେପରି କୌଣସି ହ୍ୟାକର୍ ଏହାର ଭୁଲ୍ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନପାରନ୍ତି । ଏଭଳି ସୁପର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସକୁ ଦୁନିଆରେ ଅତି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମାଗିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆସୁଛି ମେଟାର ନୂଆ ନିୟମ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 2026 Ducati Monster, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ବାତ୍ୟା ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚ଼ନା ଦେବ Google AI, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରେ କାମ

ଭାରତରେ Xiaomi ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Mijia : ଏଣିକି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମିଳିବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

TAGGED:

OPENAI NEW AI MODEL
CYBER ATTACK SECURITY
ASTRA CAPABILITIES
ଓପନଏଆଇ ଆଷ୍ଟ୍ରା ମଡେଲ୍‌
OPENAI ASTRA MODEL CYBER THREATS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.