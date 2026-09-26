ETV Bharat / technology

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍କାନ କଲା OpenAI, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା !

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ମ ଓପନଏଆଇ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନସସ୍‌ ଏବଂ SEC ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

OPENAI DATA ACCESS CONTROVERSY OPENAI US GOVERNMENT SAM ALTMAN ଓପନଏଆଇ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି
OpenAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ କରି ସେଥିରୁ ପବ୍ଲିକ ଡାଟା ସ୍କାନ କରିଛନ୍ତି । (Image Credit: AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଇବର ସେକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍ ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ କରି ସେଥିରୁ ପବ୍ଲିକ ଡାଟା ସ୍କାନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପନଏଆଇର ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେରିକାର ସେନସସ ବ୍ୟୁରୋ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ (SEC)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟାବେସକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ କରିଛି । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ ଓପନଏଆଇର କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା ।

ସରକାରୀ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଓପନଏଆଇର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:

ଓପନଏଆଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ SEC.gov, Investor.gov ଏବଂ Census.gov ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସାଇଟ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 'ହଗିଙ୍ଗ ଫେସ୍' (Hugging Face) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ରିଚ୍ ଘଟଣା ପରେ ଟିମ୍ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ରିଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଜାଣତରେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ବାଇପାସ୍ କରି କିଛି ସର୍ଭିସେସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ସାଇବର ଆଟାକ୍:

ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଓପନଏଆଇର ମଡେଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ହେଲଥ୍‌କେୟାର ଡାଟା ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆକ୍ସେସ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ଉପରେ ଏଆଇ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ସାଇବର ଆଟାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 18ରେ ଏହି ବ୍ରିଚ୍ ଘଟିଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକଙ୍କ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ । ଓପନଏଆଇର ସିଇଓ (CEO) ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲଗ୍ସର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ।

ପାରମ୍ପରିକ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ସେକ୍ୟୁରିଟି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁଲ୍ସ ଯେମିତି କି ଫାୟାରୱାଲ୍ସ (Firewalls) ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିବା ମାଲୱେର କିମ୍ବା ସାଇବର ଥ୍ରେଟ୍ସକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ, ଗୁଗଲ ଡିପ୍‌ମାଇଣ୍ଡ, ମେଟା ଏବଂ ଓପନଏଆଇ ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲୁପ୍‌ହୋଲ୍ସ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧରିବା ସାଧାରଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏଆଇ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନେଟୱର୍କକୁ ସହଜରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳିବ 1000km ର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍! 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Renault Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣିଲା ନୂଆ Copilot; ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ହୋମ୍, କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ଫିଚର

TAGGED:

OPENAI US GOVERNMENT
SAM ALTMAN
ଓପନଏଆଇ
ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି
OPENAI DATA ACCESS CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.