ଜର୍ମାନ ୱିକି ହ୍ୟାକ୍ କରି 18000 ଥର ପୋଷ୍ଟ କଲେ OpenAI ଏଜେଣ୍ଚସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ
ଓପନଏଆଇର ଅଟୋନୋମସ AI ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜର୍ମାନ ୱିକି ୱେବସାଇଟ୍ DseWikiକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସେଠାରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 7, 2026 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ଜଗତରେ ଏବେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଚାଟ୍ଜିପିଟି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ OpenAI ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ତାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ AI ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଜର୍ମାନ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ୱିକି ସାଇଟ୍ ‘DseWiki’କୁ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସମୂହ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ହଗିଂ ଫେସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭିତ୍ତିକ ମୋଡାଲ୍ ଲାବ୍ସର ଏକ କଷ୍ଟମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ଏହା ଓପନଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଅଟେ । ତେବେ କିପରି ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଲେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
କେମିତି ଓପନଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ କଲେ ସାଇବର ଆଟାକ୍?
ଚାରି ଜଣ AI ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଟେକ୍ନିକାଲ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । DseWiki ନାମକ ସେହି ଓପନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପରେ, ଓପନଏଆଇର ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ମୋଡରେଟର୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେହି ସାଇଟ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ମେସେଜ୍ ବୋର୍ଡରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ଓପନଏଆଇର ସୁରକ୍ଷା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କେମିତି ବାଇପାସ୍ କରାଯିବ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାସ୍କରେ କେମିତି ଚିଟିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଇଟ୍ ଆଡମିନ୍ଙ୍କ ନଜରରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ହେବ, ସେ ନେଇ ଟିପ୍ସ ଶେୟାର କରୁଥିଲେ ।
ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଆଟାକ୍ ପଛରେ ଥିବା ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହଗିଂ ଫେସ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଗବେଷକମାନେ ଡିଭାଇସ୍ର IP ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରନେମ୍ ଯେପରିକି 'OpenAIResearcher', 'OpenAIJul3Watcher' ଏବଂ 'OAIResearchMar26' କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଏହା ଓପନଏଆଇର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ଟାଇମଲାଇନ 2026 ମଇ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓପନଏଆଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ।
ଓପନଏଆଇ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଏହି ନିରାପତ୍ତା ତ୍ରୁଟି ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟେକ୍ ଜଗତରେ ଓପନଏଆଇକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ମିସଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ AI ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲା । ବିଶେଷ କରି କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ୍ ‘Astra’ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି, ସେଭଳି ସମୟରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଲୁଚାଇବା କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । 2026 ମେ ମାସଠାରୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍, ମେଟା ଏବଂ ଚାଇନାର ମୁନସଟ୍ AIର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ରିଚ୍ ବା ସାଇବର ଅନିୟମିତତାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
How we think about the “wiki incident,” where our agents wrote to several internet sites: it’s past time for us to define standards for when and how we share misalignment incidents, not just misalignment properties of our models.— OpenAI (@OpenAI) September 5, 2026
Historically, we have treated misalignment… pic.twitter.com/NNTbfSxVWn
ଏହି ବଡ଼ ବିବାଦ ପରେ ଓପନଏଆଇ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AI ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଚରଣକୁ କେବଳ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆଟାକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ନିୟମ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । ଓପନଏଆଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସେଫ୍ଟି ଫ୍ରେମୱର୍କ ବା ପ୍ରକାଶନ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରାଯିବ । ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ସମଗ୍ର AI କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସାଇବର ବିପଦକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ।