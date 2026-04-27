OpenAIର ବଡ଼ ଯୋଜନା: ମିଡିଆଟେକ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲକମ୍ ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ AI ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚିପ୍
ଯଦି AI ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଓପନ୍-AI ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛି ।
Published : April 27, 2026 at 7:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏବେ କେବଳ ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି ଭଳି ମଡେଲ ଉପରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବରଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପାଇଁ ଖାସ୍ ପ୍ରୋସେସର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରୁଛି । ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ OpenAI ଏବେ Mediatek ଏବଂ Qualcomm ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଛି ।
ଯଦି AI ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡିକ ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହଅନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା ବହୁତ ଚାହିଦାରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍(Mass Production) ଅର୍ଥାତ ଏକ ବଡ ଆକାରରେ ଉପ୍ତାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କେବଳ ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ଳେଷକ ମିଙ୍ଗ୍-ଚି କୁଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପନ୍-ଏଆଇ ଏବେ 'AI-କେନ୍ଦ୍ରିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍' ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରରେ ବିଶେଷ କରି ପାୱାର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି , ମେମୋରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ AI କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ତାଲିକା 2026 ଶେଷ କିମ୍ବା 2028 ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ବଦଳିଯିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି:
ଯଦି ଏଆଇ (AI) ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଓପନ୍-ଏଆଇ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ AI ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଓ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଭଳି କାମ ନିଜେ କରିଦେବ ।
ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଓପନ୍-ଏଆଇ 'ବ୍ରଡକମ୍' ଏବଂ 'ଲକ୍ସସେୟାର' ଭଳି ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା ଓ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2027ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଏହି AI-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାୱାର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଓ ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ AI କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଆପଲ୍ ଓ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯଦିଓ ଏହା ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ହାର୍ଡୱେୟାରର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଭବିଷ୍ୟତର ମୋବାଇଲ୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି ।