ETV Bharat / technology

OnePlus ଆଣୁଛି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏପରି ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9000mAhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OnePlus Turbo
OnePlus Turbo (Image Credit: OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 29, 2025 at 8:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus ଭାରତରେ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ 9,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଯଦି ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଚାଇନିଜ ଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଏହି ଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା OnePlus ଫୋନ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଡିଭାଇସକୁ OnePlus Turbo ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଟିପଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫୋନ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଚୀନରେ Turbo ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଭାରତରେ OnePlus ଏହାକୁ ଏହାର Nord ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।

ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଲାଇନ୍‌

OnePlus Turboକୁ ଜାନୁଆରୀ 8, 2026ରେ ଚୀନ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହାର ଡେବ୍ୟୁ ଭାରତରେ କିଛି ମାସ ପରେ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭବତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଲଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ (MWC) 2026ରେ କରିପାରେ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତଥାପି OnePlus ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ।

OnePlus Turbo: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ୱାନପ୍ଲସ୍‌ Turboର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶାଳ 9,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା OnePlus ଡିଭାଇସରେ ଏବଂ ହୁଏତ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ । ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା OnePlus 15 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 7,300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ OnePlus 15R 7,400mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ OnePlus ଫୋନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ।

ସ୍ପେଶିଫିକେସନ କଥା କହିଲେ, ଟିପଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ OnePlus Turbo 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ1.5K ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ଡିଭାଇସଟି Snapdragon 8s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, LPDDR5X RAM ଏବଂ UFS 4.1 storage ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଏଥିରେ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯାହାକି 80ୱାଟ୍‌ ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ ଓ 27 ୱାଟ୍‌ ତାରଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ସେହିପରି ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏହା IP68, IP69 ଓ IP69K ରେଟିଂ ସହ ଆସିବ । ଫୋନଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରେମ୍‌ ସହ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହା ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହିତ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପଛ ଭାଗରେ 50MP ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା ଓ 8MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ ଆଙ୍ଗଲ ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ ଲାଗି ଆଗରେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଫୋନରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସୁଛି Realme 16 Pro; ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ

TAGGED:

ONEPLUS UPCOMING PHONE
9000MAH BATTERY
ୱାନପ୍ଲସ୍‌
ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଟର୍ବୋ
ONEPLUS TURBO LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.