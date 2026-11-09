ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ColorOS 17 ର ନଭେମ୍ବର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍?
ୱାନପ୍ଲସ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 17 ଆଧାରିତ ନିଜର ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ColorOS 17ର ନଭେମ୍ବର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : November 9, 2026 at 3:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ୍ ନିଜ ଗ୍ରାହାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ Android 17 ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଜର ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ 'ColorOS 17' ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ରୋଲଆଉଟ୍ ଯୋଜନା ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ OnePlus 13R ଫୋନ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 5ଟି ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନକୁ କମ୍ପାନୀ ଗତ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ 'ୱାନପ୍ଲସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଫୋରମ୍'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ColorOS 17 ହେଉଛି ୱାନପ୍ଲସ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ OxygenOS ନାମରେ ଜାଣିଥିଲେ । ଏ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଏ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇନାହାଁନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ OnePlus15କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଗୁଡିକର ପାଳି ଆସିଛି ।
ନଭେମ୍ବର ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ତାଲିକା:
ୱାନପ୍ଲସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ମଡେଲ୍ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ (Phased Rollout) ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାନ ଫୋନ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇନପାରନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଫିସିଆଲ୍ ତାରିଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
November's bringing more OnePlus devices into the ColorOS 17 club. https://t.co/hAQwaXnGTo— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2026
- OnePlus 13R: 5 ନଭେମ୍ବର 2026 ରୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
- OnePlus 12: ଆସନ୍ତା 17 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ମିଳିବ ।
- OnePlus Pad 3: ଆସନ୍ତା 18 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- OnePlus Open (ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍): ଆସନ୍ତା 24 slots ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- OnePlus Nord 6 ଏବଂ Nord CE 6: ଆସନ୍ତା 26 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ ।
ଯଦି ଆପଣ OnePlus 13R ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ OnePlus Open କୁ 24 ତାରିଖରେ ଏବଂ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ସିରିଜ୍ Nord 6 ତଥା Nord CE 6 କୁ 26 ତାରିଖରେ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କିପରି ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିବେ ColorOS 17 ଅପଡେଟ୍?
ୱାନପ୍ଲସ ନିଜ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସେକ୍ସନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହଜ ବୈଷୟିକ ଷ୍ଟେପ୍ସ ପାଳନ କରି ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ:
- ଷ୍ଟେପ୍ 1: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର 'Settings' (ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ) ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍ 2: ସେଠାରୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି 'System & update' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍ 3: ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା 'Software update' ମେନୁକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସର୍ବଶେଷ ଲାଇଭ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ।
- ଷ୍ଟେପ୍ 4: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନୂଆ ColorOS 17 ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ 'Download and Install' (ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍) ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।