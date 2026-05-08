ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus Nord CE6 ଏବଂ Nord CE6 Lite, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍ ?
ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା OnePlus ର ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଟପ୍ ମୋଡେଲ୍ ଫୋନ। OnePlus Nord CE6 ଏବଂ Nord CE6 Lite । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ ?
Published : May 8, 2026 at 6:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus CE6 ଏବଂ CE6 Lite ଫୋନ୍ । ଉଭୟ ଫୋନରେ 144Hz ଡିସପ୍ଲେ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 50MP ଡୁଆଲ୍-ରିଅଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, SUPERVOOC ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ Android 16 ରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫୋନ OxygenOS 16 ରେ ଚାଲୁଛି ।
Nord CE6 ରେ ଏକ FHD+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, Snapdragon 7s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 80W ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । Nord CE6 Lite ରେ FHD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ, MediaTek Dimensity 7400 Apex ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
OnePlus Nord CE6 ଏବଂ Nord CE6 Lite:
OnePlus Nord CE6 ଦୁଇଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 29,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 32,999 ଟଙ୍କା । ଏହା ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲୁ, ପିଚ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଲୁନାର୍ ପର୍ଲ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Nord CE6 Lite ତିନୋଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ । 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା, 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 25,999 ଟଙ୍କା । ଏହା ଭିଭିଡ୍ ମିଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ହାଇପର ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଆଜିଠାରୁ Nord CE6 ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ Nord CE6 Lite ମେ 12 ତାରିଖରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଉଭୟ ଫୋନକୁ OnePlus India ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ କିଣି ପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ।
OnePlus Nord CE6 ଏବଂ Nord CE6 Lite:
OnePlus Nord CE6 ର ଲମ୍ବ 162.5mm, ପ୍ରସ୍ଥ 77.5mm ଏବଂ ମୋଟା 8.5mm । ଏହାର ଓଜନ 215 ଗ୍ରାମ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ 6.78-ଇଞ୍ଚ 1.5K (2772 × 1272 ପିକ୍ସେଲ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍) AMOLED ଡିସପ୍ଲେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 3.600 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ସନବର୍ଷ୍ଟ HDR ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଏହା Adreno 810 GPU ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଥିବା ଏକ Snapdragon 7s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। CPU 8GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, Nord CE6 ଏକ 33,147 ବର୍ଗ ମିମି କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଫୋନଟିରେ 50MP ଓମନିଭିଜନ OV50D40 ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 2MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏଥିରେ 32MP ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଉଭୟ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ପଛ କ୍ୟାମେରା 30 fps ରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ଏଥିରେ 80W ତାରଯୁକ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 27W ତାରଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଡିଭାଇସଟି ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଏଥିରେ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66, IP68, IP69, ଏବଂ IP69K ରେଟିଂ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଡ୍ରପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ MIL-STD-810H ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି ।
OnePlus Nord CE6 Lite ର ଲମ୍ବ 165.9mm, ପ୍ରସ୍ଥ 76mm ଏବଂ ଘନତା 8.5mm। ଏହାର ଓଜନ 208 ଗ୍ରାମ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ 6.72-ଇଞ୍ଚ FHD+ (1080 x 2400 ପିକ୍ସେଲ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍) LCD ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1.000 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 240Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକ।
ଏହା ଏକ MediaTek Dimensity 7400 Apex ଚିପସେଟ୍ ବହନ କରେ, ଯାହା Arm Mali-G615 GPU ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । CPU 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ Nord CE6 ଏକ 5,300 ବର୍ଗ ମିମି କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ଫୋନଟିରେ 50MP ଓମନିଭିଜନ OV50D40 ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 2MP ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଏଥିରେ 8MP ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଡିଭାଇସଟିରେ 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 10W ତାରଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । ଏହା ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଫୋନଟି IP64 ରେଟିଂ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Vivo X300 Ultra ଓ X300 FE, Zeiss-ଟ୍ୟୁନଡ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିଟ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... iQOO Neo 10: 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ