ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା OnePlus Nord CE 6 Liteର ଦାମ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ୱାନପ୍ଲସ୍ Nord CE 6 Lite ରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7000 ସିରିଜ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
Published : April 27, 2026 at 4:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ OnePlus (ୱାନପ୍ଲସ୍) ନିଜର ୱାନପ୍ଲସ୍ Nord CE 6 ସିରିଜ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି । ଏହି ଲାଇନ୍ଅପ୍ରେ ଦୁଇଟି ସିରିଜ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ OnePlus Nord CE 6 Lite ସାମିଲ ଅଛି । ତେବେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଟିଜ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ Lite ଭର୍ସନର ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଯ କିଛି ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।
Built for the friend who always ends up in the water. #OnePlusNordCE6 IP66, IP68, IP69, IP69K certified.
Laucnhing May 7, 12 PM IST
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହାର ଦାମ୍, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ୱାନପ୍ଲସ୍ Nord CE 6 Lite ରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7000 ସିରିଜ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Launching May 7, 12 PM IST
ୱାନ୍ପ୍ଲସ Nord CE 6 Liteର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାନ୍ପ୍ଲସ Nord CE 6 Lite ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅପଡେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7400 Apex ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ, 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭାରତର 'ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫୋନ୍' ହେବ । AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଫୋନ୍ 10,30,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନଟି Android 16 ଆଧାରିତ ସର୍ବଶେଷ OxygenOS 16 ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ଯେ, ଏହାର ସିଷ୍ଟମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏଥିରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ହୋଲ୍-ପଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ କଟ୍ଆଉଟ୍ ମିଳିବ ।
Just keep swimming in compliments.#OnePlusNordCE6Lite May 7, 12 PM IST.
ଗେମିଂ କଥା କହିଲେ, ଏହା Sub-Way Surfersରେ 144 fps ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ BGMI ଏବଂ Call of Duty ପରି ଗେମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 90 fps ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ । ପାୱାର ପାଇଁ ଏଥିରେ 7,000mAhର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଦେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏପରିକି 1200 ଥର ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ସାଇକେଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଭଲ ରହିବ ।
ୱାନ୍ପ୍ଲସ Nord CE Lite ସେଟ୍ଅପ୍:
ପରିଶେଷରେ, ୱାନ୍ପ୍ଲସ Nord CE 6 Liteରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଆକୃତିର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନ୍ରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ 4K ମୋସନ୍ ଫଟୋ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ।