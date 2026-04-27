ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା OnePlus Nord CE 6 Liteର ଦାମ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ୱାନପ୍ଲସ୍‌ Nord CE 6 Lite ରେ ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 7000 ସିରିଜ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

OnePlus Nord CE 6 Lite price and specifications revealed ahead of launch
ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା OnePlus Nord CE 6 Liteର ଦାମ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ (Image Credit: OnePlus)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 4:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ OnePlus (ୱାନପ୍ଲସ୍‌) ନିଜର ୱାନପ୍ଲସ୍‌ Nord CE 6 ସିରିଜ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି । ଏହି ଲାଇନ୍ଅପ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ସିରିଜ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ OnePlus Nord CE 6 Lite ସାମିଲ ଅଛି । ତେବେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍‌ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଟିଜ୍‌ କରିଛି, କିନ୍ତୁ Lite ଭର୍ସନର ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଯ କିଛି ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହାର ଦାମ୍‌, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ୱାନପ୍ଲସ୍‌ Nord CE 6 Lite ରେ ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 7000 ସିରିଜ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ Nord CE 6 Liteର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ Nord CE 6 Lite ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅପଡେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 7400 Apex ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ, 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭାରତର 'ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫୋନ୍' ହେବ । AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଫୋନ୍ 10,30,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନଟି Android 16 ଆଧାରିତ ସର୍ବଶେଷ OxygenOS 16 ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ଯେ, ଏହାର ସିଷ୍ଟମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏଥିରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ହୋଲ୍-ପଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ କଟ୍‌ଆଉଟ୍ ମିଳିବ ।

ଗେମିଂ କଥା କହିଲେ, ଏହା Sub-Way Surfersରେ 144 fps ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ BGMI ଏବଂ Call of Duty ପରି ଗେମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 90 fps ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ । ପାୱାର ପାଇଁ ଏଥିରେ 7,000mAhର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଦେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏପରିକି 1200 ଥର ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ସାଇକେଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଭଲ ରହିବ ।

ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ Nord CE Lite ସେଟ୍ଅପ୍‌:

ପରିଶେଷରେ, ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ Nord CE 6 Liteରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଆକୃତିର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ 4K ମୋସନ୍ ଫଟୋ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ।

