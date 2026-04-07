ମାତ୍ର 38,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus Nord 6; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ମିଳିବ
9,000mAhର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 80Wର SuperVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଓ 55W ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ରହିଛି ।
Published : April 7, 2026 at 9:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ (OnePlus) ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଡ-ରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ OnePlus Nord 6କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସୁପର-ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଗେମିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଗେମିଂ ଫିଚର୍ସ:
ୱାନପ୍ଲସ୍ Nord 6ରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 165Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 1800 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ । ଗେମର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ 'ଗେମିଂ ମୋଡ୍' ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପରଫମାନ୍ସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ ।
Available to buy from April 9, 12 PM IST#OnePlusNord6 pic.twitter.com/j2RISYpWWy— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 7, 2026
ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8s ଜେନେର 4 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍ ଅତି କଠିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରେ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର AnTuTu ସ୍କୋର 2.5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ଏହାକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫୋନ୍ ଭାବେ ଉଭା କରିଛି । ଏହା ନୂତନ ଅକ୍ସିଜେନଓଏସ 16 (ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ)ରେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ AI ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ଅଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ:
ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହାର 9,000mAhର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଏବଂ ଗେମିଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ୍ ଦେବ । ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 80Wର SuperVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନର୍ଡ ସିରିଜରେ 55W ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା:
ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ 50MPର Sony ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା (OIS ସହିତ) ଏବଂ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଭିଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ 32MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସିକ୍ୟୁରିିଟି ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ IP69K ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଡଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍ କରିଥାଏ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ OnePlus Nord 6 ମିଡ-ରେଞ୍ଜ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତରେ ୱାନପ୍ଲସ୍ Nord 6ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 8 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 256ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ 38,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ (12ଜିବି + 256ଜିବି)ର ମୂଲ୍ୟ 41,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 9 ଏପ୍ରିଲ 2026 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଏହା ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱାନପ୍ଲସ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ, Axis ଏବଂ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଫୋନର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ 35,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।