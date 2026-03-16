OnePlusର ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା OnePlus ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ର ଫିଚର୍
ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବା ସହିତ 80Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ମିଳିବ !
Published : March 16, 2026 at 5:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାଟଫୋନ ଜଗତରେ OnePlus ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ନିଜର କ୍ଲାସିକ୍ ଅନ୍ଦାଜକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଏହି ଫୋନ୍ । ନିଜର ପୁରୁଣା ମଡେଲର OnePlus Nord 5ର ସକ୍ସେସ ପରେ ଏହି ଫୋନକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଏହି ଫୋନର ନାମ OnePlus Nord 6 । ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ମାଟଫୋନ ବଜାରରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲାଣି ଏହି ଫୋନ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ପାଇଛି । ଆପଣ ଯଦି OnePlus କମ୍ପାନୀର ବଡ ଫ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଫୋନର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଫିଚର ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ପଢି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।
OnePlus Nord 6ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ OnePlus Nord 6ର ଫିଚର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା OnePlus Turbo 6ର ଫିଚର୍ସ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିପାରେ । ତେଣୁ OnePlus Nord 6ରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହା 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହ 165Hz ର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିବ । ପ୍ରୋସେସର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନର 8s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ସହ ଆସୁଛି ଏହି ଫୋନ । ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 26% ଅଧିକ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏହି ଫୋନରେ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ OnePlus Nord 6ରେ 50ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ 16 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ମିଳିପାରେ । ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବା ସହିତ 80Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
OnePlus Nord 6ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ:
OnePlus Nord 6ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମହଲରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଫୋନର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମାନା୍କୁ ନ ଆସିଥିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର କାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀରେ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ଅଭାବ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।
