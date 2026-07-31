ETV Bharat / technology

ଦମ୍‌ଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ନୂଆ OnePlus ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍: ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

OnePlus ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ 'N' ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ OnePlus N6xକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

OnePlus N6x has a massive 7,000mAh battery for power backup.
ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ OnePlus N6x ଫୋନ୍‌ରେ 7,000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି (Image Credit: OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ୍ (OnePlus) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ OnePlus N6x ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା 'N' ସିରିଜ୍‌ର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ OnePlus N6 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍‌ର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଏକାଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓଏସ୍ 16 (OxygenOS 16) ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ୱାନପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଏହି ଫୋନ୍‌ର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ 1,500 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ତା'ସହ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ ଇଏମଆଇ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଦାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଫର:

OnePlus N6x ଫୋନ୍ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର 4GB RAM + 64GB ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 4GB RAM + 128GB ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ବରଗଣ୍ଡି ରେଡ୍ (Burgundy Red) ଏବଂ ଆଇସ୍ ବ୍ଲୁ (Ice Blue) ଭଳି ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ।

ଦମଦାର୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର୍:

ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ 6.8 ଇଞ୍ଚ୍‌ର HD+ (720x1,570 ପିକ୍ସେଲ) ଏଲସିଡି (LCD) ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 900 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଇ-ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍, ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଭିଭିଡ୍ କଲର୍ ମୋଡ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ୍ MIL-STD-810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସହ ଆସୁଛି । ସ୍ମୁଥ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଫୋନ୍‌ରେ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Dimensity 6360 Apex ପ୍ରୋସେସର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଫୋନ୍‌କୁ ଗରମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଭେପର୍ ଚାମ୍ବର୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ଷମତା:

ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍‌ରେ 7,000mAh ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 15W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏଥିସହ 5W ର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ OnePlus N6xର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଦମଦାର୍ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ (13MP) ର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଆଗରେ ଏକ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (5MP) ର କ୍ୟାମେରା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Google Pay ରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫିଚର୍: ଏବେ ହିସାବ ରଖିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ Gemini Spark

ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା Tata Punch EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ

ପିନହୋଲରୁ ଏଆଇ (AI) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ

ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ବି କାମ କରିବ Googleର ଏହି ନୂଆ AI: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ?

TAGGED:

ONEPLUS N6X LAUNCH INDIA
7000MAH BATTERY PHONE
ONEPLUS BUDGET SMARTPHONE
ୱାନପ୍ଲସର ନୂଆ ଫୋନ୍
ONEPLUS N6X PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.