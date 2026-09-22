7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus N6 Lite 4G, ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 16,999 ଟଙ୍କା
ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ତାର N6 ସିରିଜ୍ର ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ OnePlus N6 Lite 4G ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ OxygenOS 16 ରହିଛି ।
Published : September 22, 2026 at 2:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୱାନପ୍ଲସ ତାର N6 ଭର୍ସନର ଲାଇନ୍ଅପ୍କୁ ବଢାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ OnePlus N6 Lite 4G । ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍ ମାତ୍ର 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନକୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ 22 ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ କେତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପସେଫିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ।
OnePlus N6 Lite 4Gର ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ୍ ଅଫର୍:
ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ 4GB ରାମ୍ ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ମୋଟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ମିଡନାଇଟ୍ ହାଇପ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କିଣିପାରିବେ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଚୟନିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 750 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 5,666 ଟଙ୍କାର No Cost EMI ପ୍ଲାନର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
OnePlus N6 Lite 4Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
OnePlus N6 Lite 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମାପ 166.4 x 78.2 x 8.9mm ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଓଜନ 215 ଗ୍ରାମ ଅଟେ । ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 6.75 ଇଞ୍ଚର HD+ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 1570 x 720 ଅଟେ । ଏହି ଡିସପ୍ଲେ ସର୍ବାଧିକ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଏବଂ 20:9 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 900 ନିଟ୍ସର ପୀକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ 16.7 ମିଲିୟନ କଲର୍ସର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ।
ପରଫମାନ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଅକ୍ଟାକୋର Unisoc T7250 ପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 4GB LPDDR ରାମ୍ ସହିତ 64GBର UFS 2.2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚାହିଁଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମୋଟ ରାମ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ । ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସେସରକୁ ଓଭରହିଟିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 13700 mm² ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିଟ୍ ଡିସିପେସନ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 36 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ ପରଫମାନ୍ସ ଯୋଗାଇବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Apple Pay, ବିନା କାର୍ଡ ଓ ଆପ୍ରେ ଫେସ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ହେବ ଟ୍ରାଞ୍ଜକସନ୍
OnePlus N6 Lite 4Gର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 7,000mAh ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା । ଏହି ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 15Wର ୱାୟର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 5W ର ୱାୟର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରାରେ f/2.2 ଆପାର୍ଚର ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 13MPର OmniVision OV13B10 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ f/2.2 ଆପାର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 5MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
|Features
|Details
|ଡିସପ୍ଲେ
|120Hz | 6.75-inch HD+ LCD
|ପ୍ରୋସେସର
|Unisoc T7250
|ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ
|4GB + 64GB
|ରିୟର କ୍ୟାମେରା
|13MP OmniVision OV13B10
|ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା
|5MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|7,000mAh
|ଚାର୍ଜିଂ କାପାସିଟି
|15W (wired) | 5W reverse (wired)
|IP ରେଟିଂ
|IP64
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)
|OxygenOS 16 based on Android 16