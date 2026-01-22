ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି OnePlus ? ସତ କହିଲେ CEO
OnePlus ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ଭାରତର CEO ରବିନ୍ ଲିଉ ।
Published : January 22, 2026 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି OnePlus ? ସତ କହିଲେ OnePlus ଭାରତର CEO ରବିନ୍ ଲିଉ । କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ କଲେ ଖଣ୍ଡନ । Android Headlines ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ," OnePlus ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ Oppo ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବିକ୍ରୟ, ବିଫଳ ରଣନୀତି ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତେଣୁ OnePlus ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି OnePlus ଭାରତର CEO ରବିନ୍ ଲିଉ ।
I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.— Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026
We’re operating as usual and will continue to do so.
Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs
ସତ କହିଲେ OnePlus CEO:
ରବିନ୍ ଲିଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"OnePlus ବନ୍ଦ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୌଣସି ଖବର ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । OnePlus ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବ ।"
Android Headlinesର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, OnePlus ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ OnePlusର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ OnePlus 16 ପରି ନୂତନ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ତଥାପି ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ।
OnPlusର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, OnePlus 2024ରେ ପ୍ରାୟ 17 ନିୟୁତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 20% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ 13ରୁ 14 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି । ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, Oppo ଗ୍ରୁପ୍, 2.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଉପ-ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସାଧାରଣ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପ-ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ OnePlusର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି । ଏଠାରେ, କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟ 36% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ଅଂଶ 6.1% ରୁ 3.9%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ OnePlusର ବଜାର ଅଂଶ 21% ରୁ ମାତ୍ର 6% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 71% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଚୀନରେ OnePlusର ବଜାର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ 2% ରୁ 1.6% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ OnePlus ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ଆମେରିକାର ଡାଲାସରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ୟୁରୋପରେ କମ୍ପାନୀର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେରିକାରେ T-Mobile ସହିତ ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକାରେ, OnePlus ଫୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ T-Mobile ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କିସ୍ତିରେ କିମ୍ବା ରିହାତିରେ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦୃଢ଼ ବିକ୍ରୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସହଭାଗୀତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, OnePlus ଫୋନ୍ ସେଠାରେ କେବଳ "ଅନଲକ୍" ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀର ବିଶେଷ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା କିସ୍ତି ବିକଳ୍ପ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଆମେରିକାରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମାନ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଯେପରିକି T-Mobile, Verizon) ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କିଣନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଶସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ । ସହଭାଗିତା ସମାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ OnePlusର ବିକ୍ରୟ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଆମେରିକୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ।
Oppoର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ
OnePlusର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । OnePlus Open 2 ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ OnePlus 15s କମ୍ପାକ୍ଟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ, Oppo OnePlusକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ $14 ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କମ୍ପାନୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ OnePlusର କାହାଣୀ Nokia, BlackBerry, HTC ଏବଂ LG ଭଳି, ଯେଉଁମାନେ ବଜାର ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, OnePlus Indiaର CEO ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରହିବ ।