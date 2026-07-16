ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ କି ୱାନପ୍ଲସ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ପରେ 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ୱାନପ୍ଲସ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସୂଚନା ।

A new report from Bloomberg claims that OnePlus is shrinking its business in the US and Europe and is planning to close its operations across the world, including India, soon.
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୱାନପ୍ଲସ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସଂକୁଚିତ କରୁଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଏହା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । (Image Credit: ETV Bharat/Mohammad Faisal)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ୱାନପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ରବିନ ଲିଉ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଆସୁଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହାର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓପୋ ଗ୍ରୁପର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ୱାନପ୍ଲସର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ନକାରାତ୍ମକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୱାନପ୍ଲସ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସଂକୁଚିତ କରୁଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଏହା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟି କେବଳ ନିଜର ଘରୋଇ ବଜାର ଚୀନରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାନପ୍ଲସ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 2027 ମସିହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରାଯିବ । ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଏହି ବିଦାୟ ଯୋଜନା ଓପୋ କମ୍ପାନୀର ଏକ ବଡ଼ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ । ଫୋନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ।

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ୱାନପ୍ଲସ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ରମାଗତ ଅବନତି:

ୱାନପ୍ଲସ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ବ୍ରାଣ୍ଡଟି ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀର ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଭଲ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ, ତଥାପି ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ବଜାରରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଜର ପୂର୍ବ ଗତି ହରାଇ ବସିଛି । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିକଟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ହେଡଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ୱାନପ୍ଲସର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାଟଛାଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ, ୱାନପ୍ଲସ ଆଗାମୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଜାରି ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଓପୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।

ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାଟଛାଣ୍ଟର ଆଧାର:

କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅବନତି ପଛରେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ୱାନପ୍ଲସ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରିରେ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । 2024 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 17 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 13 ରୁ 14 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟକୁ ଖସି ଆସିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓପୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତୀୟ ବଜାରର ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଶେୟାରରେ ୱାନପ୍ଲସର ସ୍ଥିତି ବହୁତ କମିଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆମେରିକା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ୟୁରୋପରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୀମିତ କରିଛି ଏବଂ ଟି-ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମାଇବା ସହ ୱାନପ୍ଲସ ଓପନ୍ 2 ଏବଂ ୱାନପ୍ଲସ 15s ଭଳି ଆଗାମୀ ମଡେଲର ନିର୍ମାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । 2022 ମସିହାରେ ଓପୋ କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସରେ 14 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ରମାଗତ ପତନ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।

ରିଅଲମି ଏବଂ ଓପୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ:

ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପୋ ଗ୍ରୁପର ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୱାନପ୍ଲସର ସହଯୋଗୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଅଲମିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଯେଉଁଠି ୱାନପ୍ଲସ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଛାଡ଼ି କେବଳ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ, ସେଠାରେ ଏହାର ସିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ରିଅଲମି ଚୀନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଓପୋ ଏବଂ ୱାନପ୍ଲସ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ଆଇଫୋନ୍ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x, ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋସେସର ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି!

ଇଞ୍ଜିନ ଚିନ୍ତା ଶେଷ! ଏମଜି ମୋଟର ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ADAPT’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଚାଲିବ 4 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି

ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

TAGGED:

ONEPLUS SHUTDOWN
OPPO RESTRUCTURING
REALME LEAVES CHINA MARKET
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ONEPLUS INDIA EXIT 2027

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.