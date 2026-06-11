ଭାରତରେ ଆସୁଛି OnePlus N ସିରିଜ୍; ଦାମ୍ 20 ହଜାରରୁ କମ୍!
ଆମାଜନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜର ମାଧ୍ୟମରେ ୱାନପ୍ଲସର 3ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଏକ 'N' ଅକ୍ଷରର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : June 11, 2026 at 4:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ୱାନପ୍ଲସ (OnePlus) ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚମକ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଆଧୁନିକ ମୋବାଇଲ୍ ସିରିଜ୍ OnePlus N Series ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X) ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନରେ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି । ଆମାଜନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଟିଜର ମଧ୍ୟରେ ୱାନପ୍ଲସର 3ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଏକ 'N' ଅକ୍ଷରର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ୱାନପ୍ଲସର ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଫୋନ୍ Nord CE6 Lite ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 22,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଆଧୁନିକ ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ୱାନପ୍ଲସ ଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ଲୋଟ୍ୱେର୍ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅତି ସ୍ମୁଥ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ OxygenOS, ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ସବୁଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଭର୍ସନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି N Series ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2026 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲି ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ହେବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୱାନପ୍ଲସର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Something ‘N’ew is on the way. pic.twitter.com/oPaYloULCL— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 11, 2026
ସୁଫିୟାନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାନପ୍ଲସର ଏହି ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ସିରିଜ୍ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା Nord CE ସିରିଜ୍ ଠାରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ହାର୍ଡୱେର ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି:
ସୁପର ସ୍କ୍ରିନ୍: ଏଥିରେ 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 6.78-ଇଞ୍ଚର Samsung M14 1.5K LTPS OLED ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିବ ।
ପ୍ରୋସେସର୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଫୋନ୍ରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7400 Super ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ LPDDR4X ରାମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହା Android 16 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
OIS କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍: ଫୋନ୍ ପଛରେ ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା 50MPର Omnivision OV50D OIS ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 8MPର ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 16MPର Sony IMX480 କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 8000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 80Wର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ଓଜନ: ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP69Kର ରେଟିଂ ମିଳିବା ସହ ଏକ ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗ୍ରପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସେନ୍ସର ମିଳିବ । ଏହାର ସମୁଦାୟ ଥିକ୍ନେସ୍ 8.8mm ଏବଂ ଓଜନ 213 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ଭାରତରେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି Realme, Xiaomi, Redmi, Vivo, Oppo, iQOO, Tecno ଏବଂ ଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Lava ର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଅଧିପତ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୱାନପ୍ଲସକୁ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ନାମ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭରସାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: