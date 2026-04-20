OnePlus ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମେ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Nord CE 6 ଏବଂ CE 6 Lite
Published : April 20, 2026 at 7:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ସୋମବାର ଦିନ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus Nord CE 6 ଏବଂ OnePlus Nord CE 6 lite ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ୱାନ୍ପ୍ଲସ Nord 6 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଆସନ୍ତା ମେ 7 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମଧ୍ୟମ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ୱାନ୍ପ୍ଲସ ନର୍ଡ ସିରିଜ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ :
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ Nord CE 6ରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର 8000ରୁ 9000mAhର ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଏହା ସହିତ 80W କିମ୍ବା 100Wର ସୁପରଭୁକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ଗେମିଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏହି ଫୋନ ।
ସେହିପରି ୱାନ୍ପ୍ଲସ ନର୍ଡ CE 6 Lite ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ 7000mAhର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ମଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7400 ପ୍ରୋସେସର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏଥିରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଦମଦାର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର:
ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ OxygenOS 16 ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16ର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲିମ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଟ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିସିଂରେ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ମଡେଲରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଚାର୍ଜର୍ ନଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ।
ୱାନ୍ପ୍ଲସ ନର୍ଡ ସିରିଜ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା :
ମେ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ ପର୍ଫମାନ୍ସ , ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମଜବୁତ ଫୋନ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର୍ ଥିବା ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।