ଲିକ୍ ହେଲା OnePlus 16ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 185Hz ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 200MP କ୍ୟାମେରା

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁଥିରେ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଫିଚର୍ ମିଳିବ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 9:20 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ (OnePlus) ନିଜର ଆଗାମୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ OnePlus 16ର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍‌ଟି ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା OnePlus 15ର ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ହେବ । ସ୍ମାର୍ଟ ପିକାଚୁ ନାମକ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଟିପ୍‌ଷ୍ଟରଙ୍କ ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନ୍‌ର ଡିସପ୍ଲେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଗେମିଂ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର୍ ବିକଳ୍ପ ବନାଇବ ।

ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, OnePlus 16ରେ BOE କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ 6.78-ଇଞ୍ଚର LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର 185Hzର ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, ଯାହା ୱାନପ୍ଲସ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଡିସପ୍ଲେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷର OnePlus 15ରେ 165Hz ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ବେଳେ ଏଥର ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ BT.2020 କଲର୍ ଗ୍ୟାମଟ୍ ସପୋର୍ଟ, ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଟଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ IC ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଅତି ପତଳା ବେଜେଲ୍ସ (Thin Bezels) ରହିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ହାଇ-ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଗେମିଂର ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦେଇଥାଏ ।

200 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା:

OnePlus 15 ର କ୍ୟାମେରା ପରଫରମାନ୍ସକୁ ନେଇ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏଥର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି । ନୂଆ OnePlus 16ର ପଛ ଭାଗରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍‌ଅପ୍ ଦିଆଯିବ । ଏଥିରେ f/1.6 ଆପେକ୍ଚର ସହିତ 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ରହିବ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁଥିରେ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଫିଚର୍ ମିଳିବ । ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ ସାମସଙ୍ଗର ଆଧୁନିକ HP5 ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା ଦୂରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅର୍ ଏବଂ ସଫା ଫଟୋ କଏଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ପରଫରମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୱାନପ୍ଲସ ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଏକ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି । ଫୋନ୍‌ରେ ଅତି ଆଧୁନିକ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହିତ ଉନ୍ନତ LPDDR6 RAMର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଚାର୍ଜିଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 9,000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଅଟେ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଆରାମରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟତୀତ OnePlus 16 ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା: ଫୋନ୍‌ରେ ସୁପର-ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ Ultrasonic in-display ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସ୍କାନର୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅଡିଓ ଓ ଭାଇବ୍ରେସନ: ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମାନ ଆୱାଜ୍ ପାଇଁ ସିମିଟ୍ରିକାଲ୍ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍ ଏବଂ ଭଲ ହେପ୍ଟିକ୍ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ X-axis ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି ।

ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ସୁରକ୍ଷା: ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ IP68 ଏବଂ IP69 ଦୁଇଟିଯାକ ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।

ଏଆଇ ଆକ୍ସେସ୍: ଫୋନ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଫିଚର୍ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଡିକେଟେଡ୍ AI ବଟନ୍ (Dedicated AI Button) ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ସମସ୍ତ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ।

