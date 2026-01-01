200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିପାରେ OnePlus 16; ଲିକ୍ ହେଲା ତଥ୍ୟ
OnePlus 15 ଓ Oneplus 15R ପରେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର OnePlus 16 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : January 1, 2026 at 5:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୱାନପ୍ଲସ ବଜାରରେ OnePlus 15 ଲଞ୍ଚ କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 16କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହା ଉପରେ କାମ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୱାନପ୍ଲସ୍ 16ରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ ଏବଂ ଏହା 200Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
OnePlus 15 ପରେ, କମ୍ପାନୀର ଧ୍ୟାନ ଆଗାମୀ OnePlus 16 ଉପରେ ରହିଛି । ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନରେ 200Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ରହିବ । ଏହି ସୂଚନା ଟିପ୍ସଟର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚାଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏବେ ଉନ୍ନତ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କାରଣ କମ୍ପାନୀ OnePlus 15ରେ 2K ପରିବର୍ତ୍ତେ 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଛିଛି ।
200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିପାରେ OnePlus 16
OnePlus 16 ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାମେରା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇପାରେ । ଫୋନରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ହୋଇପାରେ । ଡିଭାଇସରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ଏହି ଫୋନରେ Oppo Find N6 ପରି କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ହୋଇପାରେ । Oppo Find N6ରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ଲେନ୍ସ ସେଟଅପ୍ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । OnePlus 16ରେ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଫୋନରେ 7300mAhରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଇପାରେ ।
OnePlus 16 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଚକ୍ରକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁସରଣ କରିଛି । ତଥାପି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ OnePlus Turbo 6 ସିରିଜ ଖବରରେ ଅଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । OnePlus Turbo 6 ଏବଂ OnePlus Turbo 6V ଜାନୁଆରୀ 8, 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ସିରିଜର ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଏକ ବଡ଼ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ନୂତନ Android 16 ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଯଦି ଆମେ OnePlus 15 କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି Qualcommର ନୂତନ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ 7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ, IP ରେଟିଂର ଏକ ଦୃଢ଼ ସେଟ୍ ସହ ଆସିଛି ।