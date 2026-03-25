ବଜାରକୁ ଆସିଲା OnePlus 15T ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଓ ମୂଲ୍ୟ

OnePlus 15T ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ (Image Credit: OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 12:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ OnePlus ଏକ ଦମଦାର ଫୋନ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15T ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 165Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସହ ଏହି ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 100Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମିଳୁଛି ।

OnePlus 15Tର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:

ଏହି ଡୁଆଲ୍‌-ସିମ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.32-ଇଞ୍ଚ 1.5K (1,216 x 2,640 ପିକ୍ସେଲ୍‌) LTPO ଆମୋଲ୍ଡ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 165 Hz । ଏହି ଡିସ୍‌ପ୍ଲେକୁ TUV Rheinland ଲୋ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଇ ପ୍ରୋଟେକ୍‌ସ୍‌ନ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି । ଏହା କ୍ୱାଲକମର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେଶନର 'Wind Chaser Gaming' କର୍ଣ୍ଣେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

OnePlus 15Tର ଡୁଆଲ୍‌ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍‌ରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ ସୋନି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭିଜନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ସେଲ୍‌ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଟି 4K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 16ରେ ଚାଲିଥାଏ ।

ଏଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, 4G, ଏନ୍ଏଫ୍‌ସି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ୱାଇଫାଇ, BeiDou ଏବଂ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍-ସି ପୋର୍ଟର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ।ସେନ୍ସର ଭାବରେ ଗ୍ରାଭିଟି ସେନ୍ସର, ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି । OnePlus 15Tର 7,500 mAh ଗ୍ଲେସିଅର ବ୍ୟାଟେରୀ 100W SuperVOOC ଏବଂ 50W ୱାୟାରଲେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆକାର 150.56 × 71.82 × 8.48 mm ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 194 ଗ୍ରାମ ।

OnePlus 15Tର ମୂଲ୍ୟ:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 12 GB ରାମ୍‌ ଏବଂ 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 58,400 ଟଙ୍କା, ଏବଂ 12 GB ରାମ୍‌ + 512 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 66,700 ଟଙ୍କା, 16 GB + 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 62,700 ଟଙ୍କା, 16 GB + 512 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 70,800 ଟଙ୍କା ଏବଂ 16 GB + 1 TBଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 77,800 ଟଙ୍କା । OnePlus 15T ହିଲିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍, ପ୍ୟୁର୍ କୋକୋ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏପ୍ରିଲରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Find X9 Ultra, ମିଳିବ 200MP ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା

WWDC 2026କୁ ତାରିଖ ଘୋଷିତ, ଆପଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ

ସାମସଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ଆଇଫୋନ ଫିଚର୍‌, ଏଣିକି ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ ହେବ ସହଜ

