ବଜାରକୁ ଆସିଲା OnePlus 15T ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ
Published : March 25, 2026 at 12:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ OnePlus ଏକ ଦମଦାର ଫୋନ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15T ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 165Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସହ ଏହି ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 100Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମିଳୁଛି ।
FIRST LOOK 👀 OnePlus 15T— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 28, 2026
📲 6.32 inch 1.5K AMOLED, 120Hz Display
⬛ Snapdragon 8 Elite Gen 5
📸 50MP + 50MP rear, 16MP front
🔌 7500mAh battery with 100W wired + wireless charging
💧 IP69 rating
3D Ultrasonic in-display fingerprint
🔋 7500mAh battery… pic.twitter.com/oAKIAjjjWL
OnePlus 15Tର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଡୁଆଲ୍-ସିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.32-ଇଞ୍ଚ 1.5K (1,216 x 2,640 ପିକ୍ସେଲ୍) LTPO ଆମୋଲ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 165 Hz । ଏହି ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ TUV Rheinland ଲୋ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି । ଏହା କ୍ୱାଲକମର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେଶନର 'Wind Chaser Gaming' କର୍ଣ୍ଣେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
OnePlus 15Tର ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ସୋନି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭିଜନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି 4K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 16ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ଏଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, 4G, ଏନ୍ଏଫ୍ସି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ୱାଇଫାଇ, BeiDou ଏବଂ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍-ସି ପୋର୍ଟର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ।ସେନ୍ସର ଭାବରେ ଗ୍ରାଭିଟି ସେନ୍ସର, ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି । OnePlus 15Tର 7,500 mAh ଗ୍ଲେସିଅର ବ୍ୟାଟେରୀ 100W SuperVOOC ଏବଂ 50W ୱାୟାରଲେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆକାର 150.56 × 71.82 × 8.48 mm ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 194 ଗ୍ରାମ ।
OnePlus 15Tର ମୂଲ୍ୟ:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 12 GB ରାମ୍ ଏବଂ 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 58,400 ଟଙ୍କା, ଏବଂ 12 GB ରାମ୍ + 512 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 66,700 ଟଙ୍କା, 16 GB + 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 62,700 ଟଙ୍କା, 16 GB + 512 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 70,800 ଟଙ୍କା ଏବଂ 16 GB + 1 TBଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 77,800 ଟଙ୍କା । OnePlus 15T ହିଲିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍, ପ୍ୟୁର୍ କୋକୋ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।