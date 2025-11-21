ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି OnePlus 15R; ଆମାଜନରେ ଜାରି ହେଲା ଟିଜର
ଭାରତରେ OnePlus 15R ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଉଛି OnePlus Ace 6Tର ରିବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାରିଏଣ୍ଟ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 21, 2025 at 8:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus 15R ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି । ଏବେ ଆଗାମୀ OnePlus 15R ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଆମାଜନରେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି । ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପାଇଁ ସମାନ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ OnePlus India ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
OnePlus 15R ଭାରତରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଉକ୍ତ ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଫୋନ OnePlus Ace 6Tର ପୁନଃବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚୀନରେ ଡେବ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ସିରିଜ୍ ଚିପ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
OnePlus 15R: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ
ୱାନପ୍ଲସ୍ 15R ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଏବେ ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ରେ ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ । ଫଟୋ କେବଳ ଏହାର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଦିଶୁଛି । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଫୋନର ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲର ଡିଜାଇନ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । OnePlus 15R ଦେଶରେ କଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ବର୍ଗାକାର ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ।
ନିକଟରେ, OnePlus India ୱେବସାଇଟ୍ରେ OnePlus 15R ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଛି । ଫୋନଟି ଉଭୟ ୱେବପେଜରେ "ପାୱାର ଅନ୍..ଲିମିଟ୍ସ ଅଫ୍" ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ "କମିଂ ସୁନ୍" ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଫୋନଟି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ, ଯେପରିକି ଭାରତରେ ସଠିକ୍ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ତେବେ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, OnePlus 15Rରେ Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଫୋନଟି 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5X ଅଲଟ୍ରା ରାମ୍ ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ମାସରେ ୱାନପ୍ଲସର ଏହାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । OnePlus 13 ପରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲକୁ ଏକ ସତେଜ ଡିଜାଇନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । OnePlus 15 ହେଉଛି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯାହାକି Qualcommର ନୂତନ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ରଖାଯାଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ..