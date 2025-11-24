ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ OnePlus 15R; ଆସିଲା ତାରିଖ
ୱାନପ୍ଲସ୍ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15Rକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବ, କଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 24, 2025 at 8:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus ଭାରତରେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15Rର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆଗାମୀ OnePlus 15 ସିରିଜରେ ମୂଲ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ରବେଶ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ଏହି ଫୋନ ଏହାର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ OnePlus Pad Go 2 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି 2023 ମୂଳ Pad Go ପରେ ଆସୁଛି ।
OnePlus 15R: ଦାମ କେତେ ରହିବ ?
ଯଦିଓ ୱାନପ୍ଲସ୍ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ R-ସିରିଜ୍ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟ-ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ OnePlus 15Rର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 44,999 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଯାହା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଯୋଗୁଁ OnePlus 13R ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
OnePlus 15R: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ୱାନପ୍ଲସ୍ର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି: ଚାର୍କୋଲ୍ କଳା ଏବଂ ମିଣ୍ଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ । ଏଥିରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଧାତୁ ଫ୍ରେମ୍ ରହିବ ଯାହା ଉପରେ ବାମ କୋଣରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦୂରରେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ, ଯାହା ଏକ ସଫା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେହିପରି 165Hz OLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିପାରେ ।
OnePlus 15R ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି କ୍ବାଲକମ୍ର Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ 7800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ । କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, ସେଟଅପ୍ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ଲେନ୍ସ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ।
OnePlus ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । 15R ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଛି: IP66, IP68, IP69 ଏବଂ IP69K । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଧୂଳି, ପାଣି, ଚାପ ଆଦିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ।
OnePlus Pad Go 2
ୱାନପ୍ଲସ୍ 15R ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ Pad Go 2 ଟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପଢିବା, କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଡିଭାଇସ୍ ଚାହାଁନ୍ତି । ସ୍ମୁଥ୍-ଫିନିସ୍ PadGo 2 ଟାବଲେଟ୍ଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ: ସାଡୋ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଲାଭେଣ୍ଡର ଡ୍ରିଫ୍ଟ । ସାଡୋ ବ୍ଲାକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 5Gକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ପ୍ରଥମ OnePlus ଟାବଲେଟ୍ କରିଥାଏ ।
