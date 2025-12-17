ETV Bharat / technology

Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପ୍‌ ସହ ପ୍ରଥମ ଫୋନ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus 15R; ଦାମ ଏତିକି

Snapdragon 8 Gen 5 SoC ଚିପସେଟ୍‌ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଫୋନ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus 15R । ଏହାସହିତ ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ।

OnePlus 15R
OnePlus 15R (Image Credit: OnePlus India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus 15R ଭାରତରେ Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାବରେ ଆଜି ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସୁପର-ସ୍ମୁଥ୍ OLED ଡିସପ୍ଲେ, ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ସିଲିକନ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏକ ଡୁଆଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଫୋନ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍‌ Pad Go 2କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

କମ୍ପାନୀ Pad Go 2 ଟାବଲେଟ୍‌କୁ ଏକ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ 5G-ସମର୍ଥିତ ଟାବଲେଟ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା 10,050 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ବହନ କରେ । ଏଥିରେ 2.8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 120 Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 900 nits HBM ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ଏବଂ 98 ପ୍ରତିଶତ DCI-P3 ରଙ୍ଗ ସାଚୁରେସନ୍ ସହିତ 12.1-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ ଲାଭେଣ୍ଡର ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଏବଂ ସାଡୋ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

OnePlus
ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus 15R 5G ଓ Pad Go 2 ଟାବଲେଟ୍‌ (Image Credit: OnePlus India)
OnePlus
OnePlus Pad Go 2 (Image Credit: OnePlus India)

ଖବର ଅପଡେଟ୍‌ ଜାରି ରହିଛି...

TAGGED:

ONEPLUS
ONEPLUS PAD GO 2
ୱାନପ୍ଲସ 15ଆର
ୱାନପ୍ଲସ୍‌
ONEPLUS 15R 5G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.