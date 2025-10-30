ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ OnePlus 15; ଦେଶର ପ୍ରଥମ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ଫୋନ
ୱାନପ୍ଲସ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 30, 2025 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ OnePlus ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା 13 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ OxygenOS 16 ରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଗତ 27 ଅକ୍ଟୋବର, 2025ରେ ଚୀନରେ OnePlus 15 ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 3ଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଏହା କମ୍ପାନୀର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଯିବ ।
OnePlus 15: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ OnePlus 15ର ବିବରଣୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ 6.78-ଇଞ୍ଚ 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତୃତୀୟ-ପିଢ଼ି BOE ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିପାରେ । ସେହିପରି ପ୍ୟାନେଲ୍ 165Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1800 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 330Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍, 450 ppiର ପିକ୍ସେଲ ଘନତା, 1.07 ବିଲିୟନ ରଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ।
ଭାରତରେ, OnePlus 15 ଏକ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରି Adreno 840 GPU ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହାକି 120 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50 ୱାଟ୍ ତାରବିହୀନ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।
ଭାରତୀୟ ମଡେଲରେ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଚୀନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏଥିରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ ଏକ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, f/2.0 ଆପେର୍ଚର ସହିତ ଏକ 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ ଏକ 50MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିପାରେ । ଏଥିରେ f/2.4 ଆପେର୍ଚର ସହିତ ଏକ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପଛ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ 30fpsରେ 8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।
OnePlus 15: ଚୀନ ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଚୀନରେ OnePlus 15ର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 3,999 (ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା), 16GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ CNY 4,299 (ପ୍ରାୟ 53,000 ଟଙ୍କା), 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ CNY 4,599 (ପ୍ରାୟ 57,000 ଟଙ୍କା), 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ CNY 4,899 (ପ୍ରାୟ 61,000 ଟଙ୍କା), ଏବଂ 16GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 5,399 (ପ୍ରାୟ 67,000 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ମିଷ୍ଟି ପର୍ପଲ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୁନ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।