7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଗେମିଂ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus 15
ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus 15 । ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ OnePlus 13 ପରେ ସିଧାସଳଖ ୱାନପ୍ଲସ୍ 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ୍ ନିଜର ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ OnePlus 15 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗତ ବର୍ଷର OnePlus 13ର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ନୂତନ OnePlus 15 କ୍ବାଲକମର ନୂତନ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାବେଳେ 7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି ।
ସେହିପରି ଏହା 120W ସୁପର ଫ୍ଲାସ୍ ୱେୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 50W ୱେୟାରଲେସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାର୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଚୀନରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । OnePlus 15ରେ ଏକ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ବର୍ଗାକାର ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର୍ ଅଟେ । ଏହା ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
OnePlus 15: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ୱାନପ୍ଲସ୍ 15ର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିଜାଇନ OnePlus 13 ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ବର୍ଗାକାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିଟ୍ କରିଛି, ଯାହାକି 3ଟି କ୍ୟାମେରା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି । OnePlus 15ରେ ଏକ 6.78-ଇଞ୍ଚ FHD+ (1272x2772 ପିକ୍ସେଲ୍) 1.5K LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା 1ରୁ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବିଚ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ 1800 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
OnePlus 15 କ୍ବାଲକମ୍ର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାବେଳେ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5X RAM ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16-ଆଧାରିତ Color OS 16ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ବର୍ଷ ଗେମିଂକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନରେ ଏକ ନୂତନ Ice River ଭେପର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ଗେମ୍ ପାଇଁ 165 fps ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ।
OnePlus 15 ରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ OIS ସହିତ 50MP ମୁଖ୍ୟ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ OIS-ସମର୍ଥିତ 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ f/2.0 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ସାମିଲ । OnePlus 15ରେ 8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବ ବୋଲି ଏକ Hasselblad-ଟ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଫୋନର ସାମ୍ନାରେ f/2.4 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 32MP ସୁଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଏହାର ଅନ୍ୟ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ 7300mAh ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକି 120 ୱାଟ୍ ୱେୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, 50 ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ, 10 ୱାଟ୍ ରିଭର୍ସ ୱେୟାରଲେସ୍ ଏବଂ 5ୱାଟ୍ ରିଭର୍ସ ୱେୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ମାତ୍ର 13 ମିନିଟ୍ରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିପାରେ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜରେ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଫୋନରେ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର, ଆଇଆଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟର, ଏନଏଫସି ଏବଂ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର୍ସ ଆଦି ମିଳିଥାଏ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି ଏଥିରେ ୱାଇଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, ଜିପିଏସ, ବିଡିଏସ ଗାଲିଲିଓ, QZSS (L1+L5) ଓ NavIC ସମର୍ଥନ ମିଳେ । ସେହିପରି ଫୋନକୁ IP68 + IP69 ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଆକାର 161.42x76.67x8.10 ମିମି ଏବଂ 211 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
OnePlus 15: ଦାମ କେତେ
ୱାନପ୍ଲସ୍ 15ର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM + 256GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 3999 (ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି 16GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ଏଣ୍ଡ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ CNY 4299 (ପ୍ରାୟ 53,000 ଟଙ୍କା), CNY 4599 (ପ୍ରାୟ 57,000 ଟଙ୍କା) ଏବଂ CNY 4899 (ପ୍ରାୟ 61,000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି ।
16GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଟପ୍ OnePlus 15 ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ CNY 5,399 (ପ୍ରାୟ 67,000 ଟଙ୍କା) ଅଛି । ଏହା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ମିଷ୍ଟି ପର୍ପଲ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୁନ୍ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଫୋନ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
