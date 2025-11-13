ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋସେସର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ୱାନପ୍ଲସର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ୱାନପ୍ଲସ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା କିପରି ଓ ଦାମ କେତେ ରହିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 13, 2025 at 7:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । OnePlus 13 ପରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲକୁ ଏକ ସତେଜ ଡିଜାଇନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । OnePlus 15 ହେଉଛି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯାହାକି Qualcommର ନୂତନ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ବିଶାଳ 7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ, IP ରେଟିଂର ଏକ ଦୃଢ଼ ସେଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ନୂତନ OnePlus ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଆମାଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଫୋନଟି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସମେତ ଏହାର ଦାମ କେତେ, କଲର ଅପସନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
The pinnacle of power is here. #OnePlus15 is now available: https://t.co/NUk7K4QQ4B pic.twitter.com/BVV0yZX5Vv— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 13, 2025
OnePlus 15: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତରେ OnePlus 15ର ମୂଲ୍ୟ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଲାଗି 72,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 79,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଗ୍ରାହକମାନେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ସହିତ 4,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ସହିତ ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଣିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ 68,999 ଟଙ୍କା ହେବ ।
ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ OnePlus 15କୁ ଇନଫିନିଟ୍ କଳା, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ
|12GB + 256GB
|₹ 72,999
|16GB + 512GB
|₹ 79,999
OnePlus 15: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଡିସପ୍ଲେ: ଏହି ଫୋନଟି 6.78 ଇଞ୍ଚର Quad HD+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 165Hz । ଏହି ଫୋନରେ 1800 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 3200Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ ସନ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ପ୍ରୋସେସର: ଏହି ଫୋନଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କ୍ବାଲକମ୍ର Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ । ୱାନପ୍ଲସ୍ 15 ଏହି ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଲାଗି ଫୋନଟି ଦ୍ରୁତ ଓ ଗୋଟିଏ ସମଯରେ ଏକାଧିକ କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଲାଗି ଏଥିରେ ଆଡ୍ରେନୋ 840 ଜିପିୟୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହା 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5X Ultra+ RAM ଏବଂ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଫୋନଟି ବେଶି ଗରମ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ 360 Cryo-Velocity କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ଅଂଶ ଭାବରେ 5731 ବର୍ଗ ମିମି 3D ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି I
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ: OnePlus 15 ହେଉଛି ଏକ ଡୁଆଲ୍-ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍, ଯାହା Android 16-ଆଧାରିତ OxygenOS 16ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
କ୍ୟାମେରା: OnePlus 15 ରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8) Sony IMX906 ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନରେ 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ 7x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଜୁମ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.8) Samsung JN5 ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା, 80 ମିମି ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ, 30-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ 116-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଅଟୋଫୋକସ୍ ଏବଂ 16 ମିମି ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.0) OV50D ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଫୋନର ଆଗ ଭାଗରେ, 21 ମିମି ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ସହିତ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.4) Sony IMX709 ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ନୂତନ OnePlus ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଥିବା ପଛ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ 30fpsରେ 8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ 120fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ଏହାସହିତ ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା 60fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4K ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ: ଏଥିରେ 120W SuperVOOC ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50W AirVOOC ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7300mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାୟ 39 ମିନିଟରେ 0 ପ୍ରତିଶତରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
ଆକାର: ଇନଫିନିଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ 161.4x76.7x82 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 215 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ତଥାପି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ କଲରୱେ ଟିକିଏ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ରହିଛି ଯାହାର ଘନତା 81 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 211 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ OnePlus 15ରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 1 ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ଏବଂ NavICକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଅଛି । ଏହାକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66+IP68+IP69+IP69K ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।