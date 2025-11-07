ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ OnePlus 15 ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତାର ଖୁଲାସା; ମିଳିବ 50MP କ୍ୟାମେରା

ୱାନପ୍ଲସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OnePlus 15
OnePlus 15 (Image Credit: OnePlus India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତା OnePlus ନଭେମ୍ବର 13ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ OnePlus 15 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । OnePlus 15 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ Qualcommର Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ଚିପସେଟ୍‌ ରହିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ OxygenOS 16 ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟର ପ୍ରୋସେସରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସପ୍ଲେ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ବେଜେଲ୍ସ ଏବଂ ଅଧିକ ବିଷୟରେ କିଛି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

OnePlus 15: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

  • ପ୍ରୋସେସର: OnePlusର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସ୍‌ଟି Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ G2 WiFi ଚିପ୍ ଏବଂ Touch Response ଚିପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ G2 WiFi ଚିପ୍ OnePlus ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ବିକଶିତ । ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଦୁର୍ବଳ Wi-Fi ସିଗ୍ନାଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଅପଲୋଡ୍ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
  • ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌: OnePlus ନୂତନ ଫୋନର ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି X ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, OnePlus 15କୁ "ମିଲିୟନ ସ୍ବାଇପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ" ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ରୋବୋଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ନିରନ୍ତର ଫୋନର ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ବର୍ଗାକାର ଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଆଉ ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସରେ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍‌ର ଲାଭକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରେ, ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ OnePlus 15କୁ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫୋନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ରେଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରେ ଧୀର ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
  • ଛୋଟ ବେଜେଲ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ମିଡିଲ୍‌ ଫ୍ରେମ୍‌: ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ 1.15 ମିମି ବେଜେଲ୍ ଏବଂ "ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ମିଡିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ମାଇକ୍ରୋ-ଆର୍କ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍" ଫିଚର ରହିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଲୁମିନିୟମ ଅପେକ୍ଷା 3.4 ଗୁଣ ଅଧିକ କଠିନ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଅପେକ୍ଷା 1.3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
  • ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ, ଅଲଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍‌ ଏବଂ ଇନଫାନାଇଟ୍‌ ବ୍ଲାକ୍‌ ସାମିଲ ।
  • AI ଫିଚର: ୱାନପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାୟାଇଥିବା ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା OxygenOS 16 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ଏଆଇ ଫିଚର ମିଳିବ । Mind Space, ଗୁଗଲ୍‌ର Gemini ସହିତ କାମ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
  • IP ରେଟିଂ: OnePlus 15ରେ IP66, IP68, IP69 ଏବଂ IP69K ରେଟିଂ ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନଟି ଧୂଳି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Moto G57, G57 Power ଓ Edge 70 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ଏତିକି

