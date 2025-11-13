ETV Bharat / technology

ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବ OnePlus 15; କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ

ଆଜି ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଏହାର ଫ୍ଲାଗିସପ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଲାଇଭ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

OnePlus 15
OnePlus 15 (Image Credit: OnePlus India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus 15 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । OnePlusର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ)ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଭାରତ ସହିତ ଏହାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । OnePlusର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆସିବ । ଏହା ଭାରତରେ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପ୍ରଥମ ଫୋନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ OnePlus 13 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ନୂତନ ଫୋନ OnePlus 13ର ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଡେଲ ହେବ । OnePlus 15ରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜାଇନ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସମେତ ଅନେକ ହାର୍ଡୱେର୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି । ଏହାର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ OnePlus 13s ପରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ Amazonରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ।

OnePlus 15: କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ଇଭେଣ୍ଟ ?

ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନପ୍ଲସ ନିଜର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7.00ଟାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହାର ସେଲ୍‌ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହା OnePlusର ଅଫିସିଆଲ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

OnePlus 15: ଦାମ କେତେ ରହିବ ?

ଏକ ଟେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ Beebom ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ଏକ ତାଲିକା ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲର ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ OnePlus 15ର 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 72,999 ଟଙ୍କା । ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମଡେଲ୍‌ଟି ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଯଦି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସତ ହୁଏ, ତେବେ 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 79,999 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ଏହା OnePlus 15କୁ ଭାରତରେ ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଣ-ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କରିଦେବ । ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି କମ୍ପାନୀ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ OnePlus 13କୁ 69,999 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲକୁ 76,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

OnePlus 15: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.78-ଇଞ୍ଚର ନମନୀୟ AMOLED ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ଫୋନଟି IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନରେ Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 ପ୍ରୋସେସର ରହିବ । ଏହା 16GB RAM ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।

OnePlus 15 ପଛରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ଏଥିରେ 3ଟି 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ 32MP କ୍ୟାମେରା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଫୋନଟି ଅପ୍ଟିମାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS)କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏଥିରେ ଏକ ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯାହା 100x ଡିଜିଟାଲ ଜୁମ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନରେ 120W ଫାଷ୍ଟ ୱେୟାର୍ଡ୍ ଏବଂ 50W ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ଫୋନଟି Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OxygenOS 16 ସହିତ ଆସିବ ।

ସ୍ପେଶିଫିକେସନବିବରଣୀ
ପ୍ରୋସେସରSnapdragon 8 Elite Gen 5
ଡିସପ୍ଲେ6.78-ଇଞ୍ଚ 1.6K LTPO AMOLED, 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଓ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମOxygen OS 16
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP (ମୁଖ୍ୟ) + 50MP (ଅଲଟ୍ରୱାଇଡ୍‌) + 50MP ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ
ଆଗ କ୍ୟାମେରା32MP
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ7,300mAh ସିଲିକନ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ, 120W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ, 50W ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ
ଆକାର8.1ରୁ 8.2 ମିମି
ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପSand Storm, Absolute Black, Misty Purple
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌; ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ

