ଓଲାର ନୂଆ ଦମଦାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ ଲଞ୍ଚ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍
Published : March 13, 2026 at 3:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନେଇବାରୁ ବାଦ୍ ପଡିନାହିଁ ଭାରତୀୟ ମୋଟର ସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ OLA । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏହାର ଦୁଇଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଲା S1 Pro+ Gen 3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ରୋଡଷ୍ଟାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଚାମ୍ପିଆନ୍ସ ଏଡିସନ୍ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
The Champions Edition you've all been excited about is now live for booking! I'll see some of you when you take the delivery!https://t.co/0K7VBeCvYc https://t.co/15EScsY0iB— Bhavish Aggarwal (@bhash) March 11, 2026
S1 Pro+ Gen 3ର ଫିଚର୍ସ:
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପରଫମାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, S1 Pro+ Gen 3 Champions Edition 5.2kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି 17.43 bhp ପିକ୍ ପାୱାର ଏବଂ 130 kmphର ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ମାତ୍ର 2.1 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 kmph ବେଗ ପଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର IDC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଞ୍ଜ 320 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ । 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗେ । ଏଥିରେ ହାଇପର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ନର୍ମାଲ୍ ଏବଂ ଇକୋ ଭଳି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଅଛି । ଫିଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଟେଲଲାଇଟ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ କୀ, ରିଭର୍ସ ମୋଡ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ।
Roadster X+ Champions Editionର ଫିଚର୍ସ:
ରୋଡଷ୍ଟାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଚାମ୍ପିଆନ୍ସ ଏଡିସନ୍ରେ 9.1kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ 14.75 bhp ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 125 kmph ଅଟେ । ଏହା ମାତ୍ର 2.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 kmph ବେଗ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର IDC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଞ୍ଜ 500 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ । ଏହି ବାଇକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ, ନର୍ମାଲ୍ ଏବଂ ଇକୋ ଭଳି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ଫିଚର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ 4.3-ଇଞ୍ଚ କଲର୍ LCD ଡିସପ୍ଲେ, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ବ୍ରେକ୍-ବାଏ-ୱାୟାର, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରିଜିଅନ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ମୋଡ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ।
ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ମୂଲ୍ୟ:
ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, Ola S1 Pro+ Gen 3 Champions Edition ର ମୂଲ୍ୟ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) । ଓଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଚାମ୍ପିଆନ୍ସ ଏଡିସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) । ଗ୍ରାହକମାନେ EMI ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । ସ୍କୁଟର ପାଇଁ EMI ପ୍ରାୟ 2,699 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ 2,870 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦେବାର 19 ରୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ହୋଇଯିବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଓଲାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ଡିଲରସିପରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିପାରିବେ । ଉଭୟ ଗାଡ଼ି 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 50,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଏହି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ସଂସ୍କରଣର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଏହାର ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ । ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜର୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।