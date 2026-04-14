ଓଲା ଆଣିଲା ନୂଆ S1 X+ 5.2 kWh ମଡେଲ, ଏବେ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ ୩୨୦ କିଲୋମିଟର !
S1 X+ 5.2 kWh ମଡେଲର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମାତ୍ର 3.3 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିମି ବେଗ ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
Published : April 14, 2026 at 7:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବାର ଭୟ ଏବେ ଦୂର ହୋବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ନିଜର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିକୁ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Ola S1 X ସିରିଜର ଏକ ନୂତନ ତଥା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭର୍ସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଏହି ଇଲେକ୍ଚ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିର ନାମ Ola S1 X+ । ଏହି ନୂଆ Ola S1 X+ ଏବେ 5.2 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବଜେଟ୍ର ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର 'ରେଞ୍ଜ' । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି 5.2 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ସ୍କୁଟରଟି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 320 କିଲୋମିଟର (IDC) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ । ଯେଉଁମାନେ ସହର ଭିତରେ ବେଶୀ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୂରତା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ର 3.3 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିମି ବେଗ ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି:
ଓଲା ନିଜର ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ରେଞ୍ଜ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଓଲା ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୁଟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,29,999 ରଖିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ 8 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 80,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ:
- ଏଥିରେ 5-ଇଞ୍ଚର ଏକ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
- ସ୍କୁଟରରେ ତିନୋଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ (Eco, Normal, Sports) ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଏହାର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବା ଡିକି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ରଖିପାରିବେ ।
- କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ Ola S1 X+ ର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ବିଶେଷ କରି ସେହି ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବା ଭୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।