ଓଲା ଲଞ୍ଚ କଲା Ola Shakti; ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଲେ ଚଲାଇବ ଘରର ଏସି-ଫ୍ରିଜ୍
ଓଲା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ 'ଓଲା ଶକ୍ତି'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 17, 2025 at 11:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ନିଜର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ନିର୍ମାତା ଏକ ଅଣ-ଯାନ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି Ola ଶକ୍ତି । ଏହା ଏକ ଆବାସିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ (BESS), ଯାହାକି ଘର ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତର ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗଲେ ଏହା AC, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ଏବଂ ପାଣି ପମ୍ପ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଭବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଓଲା ଅଟୋ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଓଲା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଆସିଛି । ଏହି ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ ଗ୍ରୀଡ୍-କମ୍ପ୍ଲିମେଟିଂ ସମାଧାନ । କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍, ସୌର ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପାୱାର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
From quiet motion to a name that defines the future of energy. Introducing Ola Shakti. pic.twitter.com/T1TtuLnyrI— Ola Electric (@OlaElectric) October 16, 2025
Ola Shakti କଣ ?
ଓଲା ଶକ୍ତି ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହାକୁ ଘରେ ଏସି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଫାର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଣି ପମ୍ପକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (BESS) ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଓଲା ଶକ୍ତି ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଗତିଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତରେ ଡିଜାଇନ ଓ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 4680ଟି ଭାରତ ସେଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା EV ବ୍ୟାଟେରୀ ପରି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
Ola शक्ति is India’s first energy storage product for homes, farms & businesses. Available in 1.5, 5.2, and 9.1kWh battery configurations with a introductory starting price of ₹29,999.— Bhavish Aggarwal (@bhash) October 16, 2025
Reserve your शक्ति today at ₹999!🇮🇳⚡️https://t.co/Wwuo0dU9C4 pic.twitter.com/7C2EaUQkzi
Ola Shakti: ଦାମ
ପ୍ରଥମ 10,000 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹29,999ରୁ ₹1,59,999 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହା 1.5 kWhରୁ 9.1 kWh କ୍ଷମତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଓଲା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏହାକୁ ₹999ରେ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ । ଓଲା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଓଲା ଏକ୍ସପରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ । 2026 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
- 1.5 kWh – ₹29,999
- 3 kWh – ₹55,999
- 5.2 kWh – ₹1,19,999
- 9.1 kWh – ₹1,59,999
2 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ
ଏହା 120Vରୁ 290V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଲଟେଜ ପରିସରକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Voltage Fluctuation)ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ IP67-ମୂଲ୍ୟାୟିତ ୱେଦରପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଧୂଳି, ପାଣି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବାରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଇନଭର୍ଟରଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା ଓଲା ଶକ୍ତି ?
ସାଧାରଣ ଇନଭର୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଲେ ଘରୋଇ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ DCରୁ ACକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଲା ଶକ୍ତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମାଧାନ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣ, ସୌର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୋଲଟେଜ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ । Ola ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ବ୍ୟାଟେରୀ (1.5 kWhରୁ 9.1 kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଫିଚର ଅଛି ଯାହା IP67 ୱେଦର ପ୍ରୁଫ୍ । ସେପଟେ ଇନଭର୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ।