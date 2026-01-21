ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ, ମିଳିବ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ସୁବିଧା
ଓଡ଼ିଶାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ବାରା ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
Published : January 21, 2026 at 7:59 PM IST
କୋଲକାତା(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୌଖିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ଶିଶୁ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ । ଏଥିରେ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ କରିବାକୁ GPSର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।
'ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ'
ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Cardରେ RFID (Radio Frequency Identification) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ GPS, GSM/Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ର କିମ୍ବା କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଲୋକେସନ ସହଜରେ ବାପା-ମା’ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଏହା କାର୍ଡର ଓଜନ ବହୁ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ ।"
କିପରି କାମ କରେ ସ୍ମାର୍ଟ ID Card:
ଏହି ID Cardର କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଡିନୋ ନାନୋ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ RFID ଟ୍ଯାଗ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ID Card ଦିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ର RFID ରିଡର ID Cardକୁ ସ୍କାନ କରି ଉପସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ମଣିଷକୃତ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଜମିରଡିହ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଡି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Cardକୁ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ତର ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ଏକ GPS ମଡ୍ୟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଛାତ୍ରର ଲୋକେସନକୁ ଟ୍ରାକ କରିବ । ଏପରିକି କୌଣସି ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ SOS ସ୍ବିଚ୍ ରହିଛି ଯାହା ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେବ ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ବିଚ୍ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡରେ ରହିବା ସହିତ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଟନକୁ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ଏହାର GSM/Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଠିକ ଲୋକେସନ ପଠାଇଦେବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ଏକ ବୁଷ୍ଟର କନଭର୍ଟର ଓ ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ID Cardର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
|ମାନୁଆଲ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ RFID ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଉପସ୍ଥାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ।
|ଛାତ୍ରର ବାସ୍ତବିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହେବ ।
|ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ GSM କିମ୍ବା Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ ।
|ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ମଣିଷକୃତ ଭୁଲ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
|ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ।
|ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା । ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଚାଲାଣ, ଅପହରଣ କିମ୍ବା ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।
|ଶିଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ।
|ଏପରିକି ମନରେଗା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ:
- ଅର୍ଡିନୋ ନାନୋ (Arduino Nano)
- RFID ମଡ୍ୟୁଲ ଓ କାର୍ଡ
- GPS ମଡ୍ୟୁଲ
- GSM/Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ
- ବୁଷ୍ଟର କନଭର୍ଟର
- ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ
- ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପୁସ୍ ବଟନ
- ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ହାଉସିଂ
'ଏହି କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି'
ଜମିରଡିହ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରାକେଶ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଗୁଡିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର କିଛି ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାହାନାରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପହଁଚି ନଥାନ୍ତି । ସମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲେ ପରିବାର ସହିତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରର ଲୋକେସନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।"
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ । 'ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମେଳା'ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳା ବିର୍ଲା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, କୋଲକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।