ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ, ମିଳିବ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ସୁବିଧା

ଓଡ଼ିଶାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ବାରା ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।

Odia Student innovates smart ID Card with GPS and Emergency SOS system
ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ, ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 7:59 PM IST

କୋଲକାତା(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୌଖିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ଶିଶୁ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ । ଏଥିରେ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ କରିବାକୁ GPSର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ, ମିଳିବ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ସୁବିଧା (ETV Bharat)

'ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ'

ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Cardରେ RFID (Radio Frequency Identification) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ GPS, GSM/Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ର କିମ୍ବା କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଲୋକେସନ ସହଜରେ ବାପା-ମା’ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଏହା କାର୍ଡର ଓଜନ ବହୁ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ ।"

Odia Student innovates smart ID Card with GPS and Emergency SOS system
ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ, ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା (ETV Bharat)

କିପରି କାମ କରେ ସ୍ମାର୍ଟ ID Card:

ଏହି ID Cardର କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଡିନୋ ନାନୋ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ RFID ଟ୍ଯାଗ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ID Card ଦିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ର RFID ରିଡର ID Cardକୁ ସ୍କାନ କରି ଉପସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ମଣିଷକୃତ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଜମିରଡିହ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଡି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Cardକୁ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ତର ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ଏକ GPS ମଡ୍ୟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଛାତ୍ରର ଲୋକେସନକୁ ଟ୍ରାକ କରିବ । ଏପରିକି କୌଣସି ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ SOS ସ୍ବିଚ୍ ରହିଛି ଯାହା ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେବ ।

Odia Student innovates smart ID Card with GPS and Emergency SOS system
ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ, ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା (ETV Bharat)

ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ବିଚ୍ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡରେ ରହିବା ସହିତ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଟନକୁ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ଏହାର GSM/Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଠିକ ଲୋକେସନ ପଠାଇଦେବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ଏକ ବୁଷ୍ଟର କନଭର୍ଟର ଓ ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ID Cardର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ମାନୁଆଲ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ RFID ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଉପସ୍ଥାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ।
ଛାତ୍ରର ବାସ୍ତବିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହେବ ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ GSM କିମ୍ବା Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ମଣିଷକୃତ ଭୁଲ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ।
ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା । ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଚାଲାଣ, ଅପହରଣ କିମ୍ବା ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।
ଶିଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ।
ଏପରିକି ମନରେଗା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ:

  • ଅର୍ଡିନୋ ନାନୋ (Arduino Nano)
  • RFID ମଡ୍ୟୁଲ ଓ କାର୍ଡ
  • GPS ମଡ୍ୟୁଲ
  • GSM/Wi-Fi ମଡ୍ୟୁଲ
  • ବୁଷ୍ଟର କନଭର୍ଟର
  • ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ
  • ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପୁସ୍ ବଟନ
  • ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ହାଉସିଂ

'ଏହି କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି'

ଜମିରଡିହ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରାକେଶ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଗୁଡିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର କିଛି ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାହାନାରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପହଁଚି ନଥାନ୍ତି । ସମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ ID Card ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲେ ପରିବାର ସହିତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରର ଲୋକେସନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ ଓ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର ଦେ । 'ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମେଳା'ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳା ବିର୍ଲା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, କୋଲକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

