ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓକଲେ ମେଟା HSTN AI ଚଷମା; ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ

ଓକଲେ ଓ ମେଟାର ଏହାର ନୂଆ ଏଆଇ ଗ୍ଲାସ୍‌ HSTN AI ଚଷମାକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ସେଲ୍‌ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Oakley Meta HSTN AI glasses
ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓକଲେ ମେଟା HSTN AI ଚଷମା (Oakley Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 11:11 AM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଓକଲେ ଓ ମେଟା ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏହି AI ଚଷମା ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ବ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ଖେଳାଳି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଚଷମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।

Oakley Meta HSTN ମଡେଲ୍‌ଟି Ray-Ban Meta Gen 1 ଚଷମା ତୁଳନାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ 48 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ Metaର AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକୀକୃତ କରେ ଏବଂ 3K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

