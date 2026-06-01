ଲଞ୍ଚ ହେଲା Nvidia RTX Spark, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିବ ଲାପଟପ୍
କମ୍ପାନୀର ଦାବି 'Nvidia RTX Spark ସୁପରଚିପ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିପାରିବ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।'
Published : June 1, 2026 at 5:24 PM IST
NVIDIA RTX SPARK SUPERCHIP , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ (Nvidia) ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ (Microsoft) ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଜାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚମକ ଆଣିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଉସ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଆପ୍ସ ଖୋଲିବା ବା କିବୋର୍ଡରେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏନଭିଡିଆ ଏଭଳି ଏକ ଚିପ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଇୱାନର GTC Taipei ଇଭେଣ୍ଟ୍ରେ ତାର ପ୍ରଥମ ପିସି ପ୍ରୋସେସର୍ Nvidia RTX Spark ସୁପରଚିପ୍ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପେଶ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚିପ୍ ସହିତ ଏଣିକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେବଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୌଖିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ସେହି କାମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ।
RTX Spark କଣ?
RTX Spark ହେଉଛି ଏକ ମେଗା ସୁପରଚିପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍କୁ ଏନଭିଡିଆର ଖାସ୍ NVLink-C2C ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ଚିପ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ ଭାବେ ଏନଭିଡିଆର ଆଧୁନିକ Blackwell GPU ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6,144ଟି CUDA କୋର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ତଥା ଏଆଇ (AI) କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିପ୍ ଭାବେ ଏଥିରେ 20-କୋର ବିଶିଷ୍ଟ Grace CPU ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତାଇୱାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ MediaTek ଏହି ସିପିୟୁର ଡିଜାଇନିଂ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସୁପରଚିପ୍ ଭିତରେ 128GB ୟୁନିଫାଇଡ୍ ମେମୋରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସିପିୟୁ ଓ ଜିପିୟୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ମେମୋରୀ ସେୟାର୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ଚ଼ିପ୍ କଣ କରିପାରିବ ?
ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମଡର୍ଣ୍ଣ RTX Spark ସୁପରଚିପ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 1 Petaflopର ବିଶାଳ ଏଆଇ ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ଚିପ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିପାରିବ, ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟରେ 90GB ରୁ ବଡ଼ 3D ସିନ୍ ରେଣ୍ଡରିଂ କରାଯାଇପାରିବ, 12K ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ 4K ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଅତି ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରିକି 120 ବିଲିୟନ ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସକୁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଲାପଟପ୍ ଭିତରେ Locally ଚଲାଇ ପାରିବେ । ଗେମରମାନେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ 1440p ରେଜୋଲ୍ୟୁସନରେ 100+ FPSର ସୁପର ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ବଡ଼ AAA ଗେମ୍ସ ଖେଳିପାରିବେ । Adobe କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର Photoshop ଏବଂ Premiere ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଏହି ଚିପ୍ ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଆଇ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବ ।
ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏନଭିଡିଆ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ NVIDIA OpenShell ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ କେଉଁଟି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟା ନଡେଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଟି ଘର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଡେସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଏଆଇ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ଚିପ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାପଟପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଯେପରିକି- ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface ଏବଂ MSI ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସୁପରଚିପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାପଟପ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିବେ, ଯାହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 14mm ଭଳି ଅତି ପତଳା ଏବଂ ଓଜନରେ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Acer ଏବଂ GIGABYTE ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚିପ୍ର ନୂଆ ମଡେଲ୍ସ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
