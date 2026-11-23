ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ CEO ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା Nvidia
ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ Nvidia ନିଜର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ କମ୍ପାନୀର CEO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ।
Published : November 23, 2026 at 8:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ (Nvidia) ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ଦିନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ କମ୍ପାନୀର ଆଚରଣ ବିଧି ସହ ମେଳ ଖାଉନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ।
ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ:
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହାର୍ଭେ ସି ଜୋନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ Nvidiaର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜେନସେନ୍ ହିଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରହୋଲ୍ଡର, କର୍ମଚାରୀ, ପାର୍ଟନର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ Nvidiaକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ।
ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ?
ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରି ସେ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତା ଓ ନୂଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅସ୍ଥିରତାର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଜୋନ୍ସ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ CFO ପଦକୁ ଫେରୁଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ CEO କୋଲେଟ୍ କ୍ରେସଙ୍କ ସମେତ Nvidiaର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ହୁଆଙ୍ଗ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର କର୍ମଚାରୀ, ସେୟାରହୋଲ୍ଡର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ । ପୁଣିଥରେ କାମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।"
ବିବାଦ ଓ 33 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରେକ୍:
1993 ମସିହାରେ ଏନଭିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ ଗତ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସଭାପତି, ସିଇଓ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା । ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ନୋଟରେ ସେ ନିଜର ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନଭିଡିଆର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀ ମେଗାସ୍ପିଡର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ।