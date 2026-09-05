ETV Bharat / technology

Nvidia ଲଞ୍ଚ କଲା PAIR ଟୁଲ୍‌: ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଶେୟାର ହେବ AI ପାୱାର, କମିଯିବ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ!

ଟେକ୍ ଜଗତର ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ ନିଜର ନୂଆ ‘PAIR’ ବିଟା ଟୁଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଲୋକାଲ୍ ନେଟୱର୍କରେ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର ଶେୟାର କରିବ ।

Nvidia launches PAIR tool to share AI power across all devices in the home.
Nvidia ଲଞ୍ଚ କଲା PAIR ଟୁଲ୍‌ ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଶେୟାର ହେବ AI ପାୱାର (Image Credit: NVIDIA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏନଭିଡିଆ (Nvidia) ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ବିଟା ଟୁଲ୍‌ ‘ଏନଭିଡିଆ ପର୍ସନାଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରାଉଟର’ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ‘PAIR’ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଟୁଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ହୋମ୍ ନେଟୱର୍କରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାରକୁ ସହଜରେ ସେୟାର କରିପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି AI କାମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟୁଲ୍‌ ଆସିବା ପରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ AI ମଡେଲ୍ସ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ବା କାମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଅନେକ କାମ ଦେଲେ ତାହା କ୍ୟୁ (Queue) ବା ଲାଇନ୍‌ରେ ଅଟକି ଯାଏ । ହେଲେ PAIR ଟୁଲ୍‌ ସେହି ସବୁ କାମକୁ ନେଟୱର୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଫ୍ରି ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜରଙ୍କ ୱେଟିଂ ଟାଇମ୍ ବା ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ବହୁତ କମିଯାଏ ।

କେମିତି କାମ କରେ ଏନଭିଡିଆ PAIR?

ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଏନଭିଡିଆ PAIR କୌଣସି AI ମଡେଲ୍ ଚଲାଉଥିବା ଓଲାମା କିମ୍ବା ଏଲ୍‌ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଳି ସଫ୍ଟୱେରର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଏକ ‘ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍’ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରେ ଯେ ନେଟୱର୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ସଠିକ୍ AI ମଡେଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଗେମିଂ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଟୁଲ୍‌ଟି ସେହି କାମକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ମେସିନ୍‌କୁ ପଠାଇଥାଏ ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ମୂଳ ଆପ୍‌କୁ ଫେରସ୍ତ ଆଣିଥାଏ ।

Flowchart showing how Nvidia PAIR works.
Nvidia PAIR କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଦେଖାଉଥିବା ଫ୍ଲୋଚାର୍ଟ। (Image Credit: NVIDIA)

ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, PAIR ଏକାଧିକ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ପାୱାରକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାସ୍କ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ହିଁ ରନ୍ କରି ବ। କେବଳ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏକାଧିକ କାମ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍‌ରେ ଲାଇନ୍‌ରେ ନ ରହି ଏକାସଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେସିନ୍‌ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇପାରିବ ।

କେଉଁ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ?

ଏହି ନୂଆ ଏନଭିଡିଆ PAIR ଟୁଲ୍‌ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ ଓଏସ୍ ଏବଂ ଲିନକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି । ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏନଭିଡିଆ ଜିଫୋର୍ସ ଆରଟିଏକ୍ସ 20 ସିରିଜ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ନୂଆ ସମସ୍ତ ଏନଭିଡିଆ RTX PRO ୱାର୍କଷ୍ଟେସନ କାର୍ଡ ସହିତ କାମ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏନଭିଡିଆ DGX ସ୍ପାର୍କ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍‌ର ଲାଟେଷ୍ଟ M4 ଚିପ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଚିପ୍ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବ ।

କାହିଁକି ଖାସ୍ ଅଟେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି?

ଏନଭିଡିଆର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସେଟଅପ୍ ବିଶେଷ କରି ମଲ୍ଟି-ଏଜେଣ୍ଟ AI ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲ୍ପର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂରେ 5ଟି ହେଲ୍ପର୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କାମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲାପଟପ୍ ସେହି ଟାସ୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 18 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ କାମକୁ PAIR ସାହାଯ୍ୟରେ 3 ଟି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା, ତାହା ମାତ୍ର 9 ମିନିଟ୍‌ରେ ସରିଗଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧା ସମୟ ନେଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏନଭିଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଡେମୋ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଟଅପ୍‌ରେ ସମାନ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଜର-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫିଚର ହେଉଛି, PAIR ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ କାମ କରେ । ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଶେୟାର୍ଡ ପୁଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବାହାରି ଯାଇପାରିବେ । ଧରନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲାପଟପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍‌କୁ ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ନିଜ ପିସିରେ ହେଭି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ PAIR ଆପେ ଆପେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି AI କାମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରି ମେସିନ୍‌କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଏ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ବାସ୍ତବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଟେକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Anand Mahindra ଲଞ୍ଚ କଲେ Jawa 42 Bobber All Stars Edition: ଦମଦାର ଲୁକ୍ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ!

TAGGED:

NVIDIA PAIR TOOL FEATURES
SHARE AI COMPUTING POWER
MULTI AGENT AI TASKS
ଏନଭିଡିଆ PAIR ଟୁଲ୍‌
NVIDIA PAIR TOOL LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.