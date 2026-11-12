ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍, କୋଲେଟ୍ କ୍ରେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସିଇଓ
ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଗୁରୁବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ସିଏଫଓ କୋଲେଟ୍ କ୍ରେସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 12, 2026 at 8:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ (Nvidia)ର ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଗୁରୁବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ (CFO) କୋଲେଟ୍ କ୍ରେସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚୀନ୍ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଏନଭିଡିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ।
ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଓ ମେଗାସ୍ପିଡର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ବିବାଦର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆର ସେୟାର ଗୁରୁବାର ପ୍ରି-ମାର୍କେଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଖସିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ (Megaspeed) ଗୁରୁବାର ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ମେଗାସ୍ପିଡର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସହ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏନଭିଡିଆ ବୋର୍ଡ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲା ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ବୁଧବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ଜଣେ ଏନଭିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (AP) ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନାହିଁ । ସିଙ୍ଗାପୁର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୁରୁବାର ନିଜର ପ୍ରଥମ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପାଳନ କରେ । କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସିଇଓ ଟାନ୍ ୟୋଙ୍ଗ୍ ପୋଙ୍ଗ୍ (ଜେମ୍ସ ଟାନ୍) ଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଏଫବିଆଇ (FBI) ତଦନ୍ତ ଓ ଚୀନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏନଭିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ (Alice Huang), ଯିଏକି ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଲେ (Huang Le) ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ମେଗାସ୍ପିଡର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ଏନଭିଡିଆ ସହ ସହଭାଗିତା ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି, ତେବେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଓ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
ଗତ ମାସରେ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ବେଜିଂକୁ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ । ଗତ ରବିବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଫବିଆଇ (FBI) ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଗତ ବର୍ଷ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୀନକୁ ଉନ୍ନତ ଏନଭିଡିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବା କହିଥିଲା । ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଆଇ (AI) ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଏନଭିଡିଆ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ଚୀନକୁ ଚିପ୍ ବିକ୍ରି କଟକଣା କୋହଳ କରିବାକୁ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ୱାଶିଂଟନରେ ଲବି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଚୀନକୁ H200 ଚିପ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିଲେ ।
ମେଗାସ୍ପିଡର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ନଜର:
ଗୁରୁବାର ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (BIS) ସହ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଲ' ଫାର୍ମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ମେଗାସ୍ପିଡର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ସିଙ୍ଗାପୁର କର୍ପୋରେଟ୍ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, 2023 ଶେଷ ଭାଗରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ପିଡର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 90 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି 2023ରେ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ଶୂନ ଥିବା ବେଳେ 2024 ରେ ଏହା 294 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ।