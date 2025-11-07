ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Numeros n-First EV ସ୍କୁଟର; ଦାମ ମାତ୍ର ₹64,999
ନ୍ୟୁମେରସ ମୋଟର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର n-First EVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 7, 2025 at 4:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକଟ୍ରିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁମେରସ ମୋଟର୍ସ (Numeros Motors) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ Numeros n-First EVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟରଟି କମ୍ପାନୀର ଲାଇନଅପ୍ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଯାନ । ଏହି ଯାନକୁ ଇଟାଲୀୟ ଡିଜାଇନ ହାଉସ ହ୍ବିଲ୍ଲାବ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବୁକିଂ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନକୁ 'Change Your Vibe' ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମଡେଲକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବିଶ୍ବସନୀୟତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, n-Firstକୁ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗରେ ଅନ୍-ରୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଚେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଏକ ମିଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମୋଟରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କମ ଦୂରତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟମ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଓ ଆରାଦାୟକ ଅନୁଭବ ଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ଡିଜାଇନ କିପରି ?
ସ୍କୁଟରର ଆଗ ଭାଗ ଆକର୍ଷଣ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ବଡି ଓ ହେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ । ପଛ ଭାଗ କଥା କହିଲେ, ଏହା ଆରମ୍ଭ ଲାଇନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦୁଇ-ପିସ୍ ସିଟ୍ ସହିତ ଏକ ସରଳ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ 16-ଇଞ୍ଚ ଚକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅସାଧାରଣ । ଏହା ସବୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ: ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଲ ଏବଂ ପ୍ୟୁର୍ ହ୍ବାଇଟ୍ ।
ଫିଚର୍ସ ଓ ଭାରିଏଣ୍ଟ
ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଧାରରେ ମୋଟ 3ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2.5 kW, 2.5 kW i-Max ଓ 3.0 kW i-Max+ ସାମିଲ । ସେହିପରି ଏହାର ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ସ୍ଥିରତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି:
- ଛୋଟ ଚକ ଥିବା ସ୍କୁଟର ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିରତା ଲାଗି 16-ଇଞ୍ଚ ହ୍ବିଲ୍ସ
- ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ (ଇକୋ, ନର୍ମାଲ, ସ୍ପୋର୍ଟ)
- ରିଭର୍ସ ମୋଡ୍
- ଉନ୍ନତ ତାପମାନ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଲାଗି ଲିକ୍ବିଡ୍ ଇମର୍ସନ-କୁଲ୍ଡ ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ
- 159 ମିମିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ
- ରିମୋଟ ଲକିଂ, ଚୋରି ଆଲର୍ଟ, ଜିଓ ଫେନ୍ସିଂ
- ରାଇଡିଂ ଡେଟା ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ IoT କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁଟ୍
- ସଫ୍ଟୱେର ଅପ୍ଟିମାଇଜେନ୍ ଲାଗି OTA (ଓଭର-ଦି-ଇଅର) ଅପଡେଟ୍
ବୁକିଂ, ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ବର୍ଷ 2019ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ Numeros Motors କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚ୍ଚି ଏବଂ ତ୍ରିଶୁରରେ ନିଜର ଡିଲର ନେଟୱର୍କର ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଯାନକୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହାସହିତ 3ବର୍ଷ/30,000 କିମିୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60,000 କିଲୋମିଟର ଲାଗି ବିସ୍ତାରିତ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଦାମ କଥା କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹64,999ରୁ ₹84,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ।