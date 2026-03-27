ଏବେ WhatsAppରେ ଚାର୍ଟିଂ କରିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, କମ୍ପାନୀ ଆଣୁଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର
ଏଥିରେ iPhoneରେ ଡୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, Android ରୁ iPhoneକୁ ସହଜ ଚାଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସହଜ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
Published : March 27, 2026 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: WhatsApp ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଞ୍ଜର୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମେସେଞ୍ଜର୍ ଆପ୍ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଭରସା ତଥା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସରିଯିବା ଏବଂ ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହରାଇବାର ଭୟ । WhatsApp ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଚାଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କରିବା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
ଏବେ iPhoneରେ ଦୁଇଟି WhatsApp ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ:
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ତାହା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ।
Android ରୁ iPhone କୁ ସହଜ ଚାଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଜିବାର ସମସ୍ୟା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ଡାଟା, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସମେତ - iPhone ରୁ Androidକୁ ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସୀମିତ ଥିଲା ।
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖାଲି କରିବା ସହଜ ହେବ:
ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ନକରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ WhatsAppରେ ଥିବା ଚାଟ୍ ନାମକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ "Manage Storage" ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରି ଏହା କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ ମିଡିଆ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।
Reply ପାଇଁ AI Writing Help:
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏହାର AI Writing Help ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି । ଆପ୍ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କାମ କରିବ ଏବଂ ଚାଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ।
ମେଟା ଏଆଇ ସହିତ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ:
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ Meta AI ବ୍ୟବହାର କରି ଫଟୋ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ WhatsApp ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ଫଟୋରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯିବ ।
ଟାଇପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟିକର ପରାମର୍ଶ:
ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବା ସମୟରେ WhatsApp ଏବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟିକର ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଇମୋଜିକୁ ଷ୍ଟିକର ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଚାଟିଂକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ କରିପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତେବେ କିଛି AI ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ iPhone ରେ ଡୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, Android ରୁ iPhoneକୁ ସହଜ ଚାଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସହଜ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।