ଭାରତରେ Nova ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଏକାଧିକ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ନାମ ଓ ମୂଲ୍ୟ ?
ଭାରତରେ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ, ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ, ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍, ନୋଭାୱାଚ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ନୋଭାୱାଚ କିଡସ୍ 4G, ଏବଂ Ai+ ଇୟରବଡସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : February 25, 2026 at 12:35 PM IST
NOVA PRODUCTS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Nova ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏକାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ (Product) । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ, ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ, ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍, ନୋଭା ୱାଚ ଆକ୍ଟିଭ, ନୋଭା ୱାଚ କିଡସ୍ 4G, ଏବଂ Ai+ ଇୟର ବଡସ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏସମସ୍ତ ନୋଭା ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ 10 ଏମଏମ ଡ଼୍ରାଇଭର ସହିତ IPX4 ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ରହୁଛି । ଏହା ସହିତ କିଛି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0 ଏବଂ ଲୋ ଲାଟେନ୍ସି ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୋଭାର ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ।
ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ, ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ, ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଉଭୟ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ ଓ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସରେ ଡୁଆଲ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଫିଚର ରହିଥିବା ବେଳେ ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋରେ 6ଟି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସହିତ ନଏଜ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି । ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ ଓ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ ବ୍ଲୁ ଟୁଥ୍ 6.0 ଭର୍ସନ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ ବ୍ଲୁ ଟୁଥ୍ 5.4 ଭର୍ସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ, ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ ଏବଂ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ 10 ଏମଏମ ଡ଼୍ରାଇଭରସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହ IPX4 ରେଟିଙ୍ଗ ସ୍ପାଲସ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନସ୍ ବହନ କରେ ।
ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ 60 ଏମଏସ୍ ଲୋ ଲ୍ୟାଟେନ୍ସି, ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ 45 ମଏସ୍ ଲୋ ଲ୍ୟାଟେନ୍ସି ଏବଂ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍ 50 ଏମଏସ୍ ଲୋ ଲ୍ୟାଟେନ୍ସି ସପୋର୍ଟ କରେ । ଉଭୟ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ ଏବଂ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍ ଟଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫର କରୁଥିବା ବେଳେ ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ ଓ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସରେ ହଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଟେକନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋର ବଡସ୍ ସାଢ଼େ 6 ଘଣ୍ଟା ସହ 24 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ 5 ଘଣ୍ଟା ସହ 30 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ସହ 30 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ନୋଭାୱାଚ ଆକ୍ଟିଭ, ନୋଭାୱାଚ କିଡସ୍ 4G, ଏବଂ Ai+ ଇୟରବଡସ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ନୋଭା ୱାଚ ଆକ୍ଟିଭରେ 1.73 ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲେଡ଼୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହ 466x466ର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ଲୁ ଟୁଥ୍ ସହ ଡାଏଲ ପ୍ୟାଡ୍ ସୁବିଧା, 300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ IP68ର ରେଟିଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟାନସ୍ ବହନ କରେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୋଭା ୱାଚ୍ କିଡସ୍ 4G 1.69 ଇଞ୍ଚର ଏଚ୍ ଡି ଟିଏଫଟି ଡିସପ୍ଲେ ସହ 240x280ର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବହନ କରେ । ଏହା ସହ ଜିପିଏସ୍, 4G କଲିଙ୍ଗ୍, ଭିଡିଓ କଲସ୍, ଜିଓ ଫେନସିଙ୍ଗ୍ ଓ ଏସଓଏସ୍ ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି । 800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ IP67ର ରେଟିଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟାନସ୍ ବହନ କରେ ।
Ai+ ଇୟରବଡସ୍ 1.43 ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲେଡ଼୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହ 466x466ର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ , ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଭର୍ସନ 5.3 ଡୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ବହନ କରେ । ଏହା ସହ 2GBର ଷ୍ଟୋରେଜ, ଇଏନସି କଲିଙ୍ଗ୍ ଓ 310mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ IPX4ର ରେଟିଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟାନସ୍ ବହନ କରେ ।
ଭାରତରେ ନୋଭାପଡସ୍ ଏବଂ ନୋଭାୱାଚ୍ ମୂଲ୍ୟ:
|ନୋଭା ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କା)
|ନୋଭାପଡସ୍ ଗୋ
|699
|ନୋଭାପଡସ୍ ପ୍ରୋ
|1,999
|ନୋଭାପଡସ୍ କ୍ଲିପସ୍
|3,999
|ନୋଭାୱାଚ୍ ଆକ୍ଟିଭ
|2,499
|ନୋଭାୱାଚ କିଡସ୍ 4G
|2,999
|Ai+ ଇୟରବଡସ୍
|7,999