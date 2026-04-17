Nothing Warp App: ଲଞ୍ଚ ହେଉ ହେଉ ହଟିଗଲା ଆପ୍, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର
ଯେଉଁ ୟୁଜରମାନେ ଆପ୍ ହଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେୟାରିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
Published : April 17, 2026 at 6:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନଥିଂ ନିକଟରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ ଆପ୍ ୱାର୍ପ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା | ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଯାଇପାରୁଥିଲା | କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ କ୍ରୋମ ୱେବ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି | କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କମ୍ପାନୀ ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ଏହି ଆପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି |
ଏହି ଆପ୍ ବିଶେଷ କରି ସେହି ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ | ଏହା ଆପଲର ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା | ୟୁଜରମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରୁଥିଲେ | କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ଆପ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା ପଛରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ |
ହଟାଯିବା ପଛର କାରଣ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଟେକ୍ ମଞ୍ଚରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଆପରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ | କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ୱାର୍ପ ଆପ୍ କୌଣସି ଏକ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଆପର ନକଲ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଇପାରେ | ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯେଉଁ ୟୁଜରମାନେ ଆପ୍ ହଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେୟାରିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ | ନଥିଂ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି | ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଂ ଚାଟ୍ସ ଆପକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଏହି ଆପକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆଣୁଛି କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ।