ETV Bharat / technology

ନଥିଙ୍ଗ ଆଣୁଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ; ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବ CMF Headphone Pro, Watch 3 Pro

ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ CMF Headphone Pro ଓ Watch 3 Proର ଲଞ୍ଚକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହା ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Nothing
ନଥିଙ୍ଗ ଆଣୁଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ (Image Credit: Nothing India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 5, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ (Nothing) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସବବ୍ରାଣ୍ଡ CMFର ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ CMF Headphone Pro ଓ Watch 3 Proକୁ ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ ଗତବର୍ଷ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଭାରତକୁ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଲଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ।

Watch 2 Pro
Watch 2 Pro (Image Credit: Nothing India)

CMF Headphone Pro

ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ କିଛି ବଛା ବଛା ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ବିଶ୍ବ ବଜାର ପରି ସମାନ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଫିଚର ସହ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ହେଡଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍‌ (Bass) ଏବଂ ଟ୍ରେବଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଏନର୍ଜି ସ୍ଲାଇଡର, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏକ ରୋଲର ଅଛି ଯାହା ANC ଟୋଗଲିଂ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମ୍ୟୁଟିଂ କିମ୍ବା ChatGPT ପରି AI ସର୍ଟକଟ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଡିଜାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନଯୋଗ୍ୟ ଇୟର କୁଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । CMF ଦାବି କରେ ଯେ ANC ସକ୍ଷମ ନହେଲେ ଏହା 100 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ANC ଚାଲୁ ହେଲେ 50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଦେଇଥାଏ । ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍‌ର USB-C ଚାର୍ଜ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ହେଡଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IPX2 ରେଟିଂ ବହନ କରେ ।

ଅଡିଓ ଗୁଣବତ୍ତା: ଅଡିଓକୁ LDAC ଏବଂ Hi-Res ଅଡିଓ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ 40ମିମି କଷ୍ଟମ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ଯାହା 990kbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ହେଡଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ Audiodo ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶବ୍ଦ ଟ୍ୟୁନିଂ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ । ସିନେମା ଏବଂ କନସର୍ଟ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଟି-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ସ୍ଥାନିକ ଅଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ।

ନଏଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ: ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି ହେଡଫୋନ୍ 3ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏବଂ ENC ସହିତ 40dB ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ANC ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା CMF ଦାବି କରେ ଯେ ଏହା 99 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । କଲ୍ ଏବଂ ଅଡିଓ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଆଧାରରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ମୋଡ୍ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ANC ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଏ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ LDAC କୋଡେକ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ସାମିଲ, ଯେତେବେଳେ ଗେମିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏକ କମ୍-ଲାଟେନ୍ସି ମୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ।

CMF Watch 3 Pro

କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 466×466 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 1.43-ଇଞ୍ଚ ଗୋଲ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 60Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 670 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ସ୍ତର ରହିଛି । ଏହି ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଡିଜାଇନ ସମେତ 120ରୁ ଅଧିକ ୱାଚ୍‌ଫେସ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂରେ ନିରନ୍ତର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମନିଟରିଂ, ନିଦ୍ରା ଚକ୍ର ଟ୍ରାକିଂ, ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ମାପ, ଚାପ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଟ୍ରାକିଂ ସାମିଲ । ଏହି ଘଣ୍ଟାଟି Nothing X ଆପ୍ ସହିତ କାମ କରେ, ଯାହା ସଂଗୀତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କ୍ୟାମେରା ସଟର ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଫିଟନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ସକ୍ଷମ କରେ । ଏହା ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP68 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କଲିଂ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3 ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ GPS ସମର୍ଥନ କରେ । ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗାଇଡେଡ୍ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ, ଆନିମେଟେଡ୍ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ChatGPTର ଆକ୍ସେସ୍ ସାମିଲ । ଡିଭାଇସକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ 350mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା CMF ଦାବି କରେ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଦା-ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସକ୍ଷମ ସହିତ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: BIS ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଦିଶିଲା Samsung Galaxy A57; ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ

TAGGED:

CMF HEADPHONE PRO
CMF WATCH 3 PRO
NOTHING UPCOMING PRODUCTS IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.