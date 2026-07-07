ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Nothing Phone 4b! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ 'B' ସିରିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Nothing Phone 4b ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : July 7, 2026 at 5:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନଥିଙ୍ଗ(Nothing) କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ 'B' ସିରିଜ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Nothing Phone 4b ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ରେଗୁଲାର୍ ମଡେଲ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ Nothing Phone 4b RCB Edition ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫ୍ଲାଗ୍ସିପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏକ ଲିମିଟେଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍:
You’re hot. So is Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) July 7, 2026
Meet the eye candy feat. KR$NA.
In a new unibody, it’s got the focus-saving Glyph Bar and all our Essential AI tools to keep you in the moment. pic.twitter.com/5jn1fcQGxE
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 8 GB RAM + 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 34,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ସେହିପରି ଏହାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ 8 GB RAM + 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 38,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ 7.5 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ ଭଳି ଲାଭଦାୟକ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଫୋନ୍ଟି ଆସନ୍ତା 14 ଜୁଲାଇରୁ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ Flipkart ସମେତ Croma, Reliance Digital ଏବଂ Vijay Sales ଭଳି ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
Made with RCB. Made for the fans.— Nothing India (@nothingindia) July 4, 2026
Introducing the Phone (4b) RCB Edition.
Get your hands on this rare collectible on 7 July at 4 PM, exclusively at the Nothing Store, Bengaluru. pic.twitter.com/GvvaYpBVdj
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଗ୍ଲିଫ୍ ବାର୍ (Glyph Bar) ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 45 ମିନି-ଏଲଇଡି (mini-LEDs) ରହିଛି । ଏହା ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ସ, ଗ୍ଲିଫ୍ ଟାଇମର୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଏବଂ ଏସେନସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭଳି କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ୟୁନିକ୍ କରିଦେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 4.1 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ବର୍ଷର OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ । ଫୋନ୍ରେ 6.77 ଇଞ୍ଚର Full-HD+ ସାମସଙ୍ଗ ସୁପର ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4nm ପ୍ରୋସେସରେ ନିର୍ମିତ Qualcomm Snapdragon 6 Gen4 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବ ।
6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଦମଦାର୍ କ୍ୟାମେରା:
Phone (4b)— Nothing (@nothing) July 7, 2026
Pre-order now pic.twitter.com/F4qFGCcorf
ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜିଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 6,000mAh ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 33W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 7.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ଏହି ଫୋନ୍ଟି ମାତ୍ର 80 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 0 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହାର ପଛ ପଟେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଆଇଏସ୍ (OIS) ସପୋର୍ଟ ସହ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ଅଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ପାଇଁ 16 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ଏହି ଫୋନ୍ରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।