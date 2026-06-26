ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ର ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଏହାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଲଣ୍ଡନର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଆସନ୍ତା 7 ଜୁଲାଇରେ ନିଜର ନୂଆ ଫୋନ୍ Nothing Phone 4b ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Published : June 26, 2026 at 2:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ୍ (Nothing) ଗୁରୁବାର 25 ଜୁନ୍ ଦିନ ନିଜର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Nothing Phone 4bର ଡିଜାଇନ୍ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀର ନଥିଙ୍ଗ୍ Phone 4 ସିରିଜ୍ର ଏକ ଅଂଶ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ Nothing Phone 4a ଏବଂ Phone 4a Pro ଭଳି ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ଲିଫ୍ ବାର୍ (Glyph Bar) ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ Phone 4a Proର କେତେକ ଫିଚ଼ର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ କିପରି ଅଛି?
Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) June 25, 2026
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/RM03JFJ7Jr
ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର କୌଣସିବି ଫୋନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କଥା ସମାନ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । କାରଣ ଏହି ଫୋନର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ କରି ତୋଳିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଣ୍ଡର୍ସ ଶେୟାର କରିଛି, ସେଥିରେ ଫୋନ୍ର ବ୍ଲୁ (ନୀଳ) କଲର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଟସ୍ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟଚ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି ।
ଏହି ଫୋନରେ ୟୁନିବଡି କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ Phone 4a Proରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ଲିଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବଦଳରେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତଳେ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ହୋରିଜଣ୍ଟାଲ୍ (ଭୂସମାନ୍ତର) 'ଗ୍ଲିଫ୍ ବାର୍' ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Nothing Phone (4b) official first look and color options 👀— Wall of tech (@wall_of_tech) June 25, 2026
Expected Specs :
📱 6.3" 1.5k 120hz amoled display
🦾 snapdragon 6 gen 4
💾 lpddr5x + ufs 2.2
📸 50mp sony lyt 710 (ois) main
🤳 32mp front
🔋 5000mah
🔌 50w
🍭 a16
🧩 3+6 years of updates#nothingphone4b #nothing pic.twitter.com/B4Fh2YeBXl
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ :
ଫୋନ୍ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଓଭାଲ୍ ଶେପ୍ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ୟାନେଲ୍ର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲଇଡି (LED) ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନ୍ର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏହାର କର୍ଭଡ୍ ଏଜ୍ ସହିତ ସ୍ମୁଥ୍ ଭାବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ମଜବୁତକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫ୍ଟ-ଟଚ୍ ଫିନିଶ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଧରିବା ଆରାମଦାୟକ ହେବ ।
Pause to see Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) June 24, 2026
Your new eye candy.
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/gdwmxztdK8
ନଥିଙ୍ଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Phone a ସିରିଜ୍ ତଳେ ପୋଜିସନ୍ ହେବ । ନିକଟରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର A024 ସହିତ ଗୀକବେଞ୍ଚ (Geekbench) ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଗୀକବେଞ୍ଚ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାୱାର ପାଇଁ Snapdragon 7s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ 8GB ରାମ୍ (RAM)ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 4 ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ।
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ:
ନଥିଙ୍ଗ୍ ନିଜର ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଆସନ୍ତା 7 ଜୁଲାଇ 2026 ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦ୍ୱପ୍ରହର 3:30 ମିନିଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇପାରେ । ବଜେଟ୍ ବଜାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।