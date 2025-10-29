ETV Bharat / technology

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Nothing Phone 3a Lite; ଦାମ ଏତିକି

ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଭାରତରେ ଏହାର ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦାମ କେତେ ରହିବ ଓ କଣ ଏଥିରେ ଫିଚର ମିଳିବ ଜାଣିବା...

Nothing Phone 3a Lite Launching Today
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Nothing Phone 3a Lite (Image Credit: Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ Nothing ଆଜି ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3ଏ ଲାଇଟ୍‌ (Nothing Phone 3a Lite)କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଟି ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3-ସିରିଜର ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯାହାକି ବେଶ ସୁଲଭ ମଡେଲ ରହିବ । ଏହାର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ଏତେଟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ମଡେଲଟି Glyph ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ LED ଲାଇଟ୍‌ ସହ ଆସିବ କମ୍ପାନୀ ସିଇଓ କାର୍ଲ ପେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ନଥିଙ୍ଗର ଏକାଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ଭାବେ Glyph ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନର ପଛପଟେ ଥିବା ଆଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ର ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ନଦେଖି ଦୃଶ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ ଏବଂ ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନୋଟିଫିକେସନ, ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଟାଇମର୍ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂଚକ ଭାବେ କଷ୍ଟମ୍ ଆଲୋକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ।

Nothingର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା Akis Evangelidis ମଧ୍ୟ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Phone (3) ସିରିଜ ସହିତ ବର୍ଷ ଶେଷ କରୁଛି ।" ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ Phone 3a Lite 2025ରେ Nothingର ଶେଷ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ Phone 3a ସିରିଜର ଶେଷ ଡିଭାଇସ୍ ହେବ । ତେବେ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3ଏ ଲାଇଟ୍‌ର ଦାମ କେତେ ରହିବ ଓ କଣ ଖାସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Nothing Phone 3a Lite: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ

ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍‌ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.30ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ନା ଏକ ସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଯଦି ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍‌ ଦେଖିପାରିବେ ।

Nothing Phone 3a Lite: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍‌ରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD+ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିବ । ଏହା MediaTek Dimensity 7300 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ Mali-G615 MC2 GPU, 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଆଗାମୀ Nothing ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିପାରେ । ଏଥିରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ।

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍‌ ଗୀକବେଞ୍ଚରେ ସିଙ୍ଗଲ୍-କୋର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 1003 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-କୋର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 2925 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ Android 15 ଚାଲୁଥିବା ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । Nothing Phone 3a Lite ନଭେମ୍ବର 4ରେ ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ 8GB + 128GB RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ ଡିଲାବ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ Nothing Phone 3a Liteର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ EUR 249.99 (ପ୍ରାୟ 25,700 ଟଙ୍କା)ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ EUR 239.99 (ପ୍ରାୟ 24,700 ଟଙ୍କା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OPPO Find X9 ସିରିଜ; ଭାରତରେ କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ

TAGGED:

NOTHING PHONE 3A LITE PRICE
NOTHING PHONE
ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ
ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3ଏ
NOTHING PHONE 3A LITE LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.